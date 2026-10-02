Фиолетовый сигнал в лесах Ленобласти: почему сейчас пошел «двойной урожай» грибов

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Дьяков Максим Юрьевич, сейчас в лесу происходит уникальная вещь.

Летние грибы еще не успели отойти, а осенние уже полезли изо всех сил.

"Сейчас вообще очень выгодный момент, потому что ещё некоторые летние грибы еще идут. Но в то же время уже пошли осенние. В Подмосковье на днях пошли первые фиолетовые рядовки.

Это уже чисто осенний гриб, показатель того, что лето заканчивается", - говорит эксперт.