Фиолетовый сигнал в лесах Ленобласти: почему сейчас пошел «двойной урожай» грибов

Двойной урожай: лето встречается с осенью
Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Дьяков Максим Юрьевич, сейчас в лесу происходит уникальная вещь.
Летние грибы еще не успели отойти, а осенние уже полезли изо всех сил.
"Сейчас вообще очень выгодный момент, потому что ещё некоторые летние грибы еще идут. Но в то же время уже пошли осенние. В Подмосковье на днях пошли первые фиолетовые рядовки.
Это уже чисто осенний гриб, показатель того, что лето заканчивается", - говорит эксперт.
Что сейчас класть в корзину
- Белые грибы. Они все еще держат оборону. Ищите их в светлых смешанных лесах, возле берез и старых елей.
- Польские грибы. Близкие родственники белых, очень вкусные и плотные. Отлично подходят для жарки, маринования и сушки.
- Грузди. Настоящее сокровище для тех, кто любит соленья на зиму. Часто прячутся во мху и под опавшей листвой.
- Фиолетовые рядовки. Не пугайтесь их яркого цвета — это отличный съедобный гриб. Для грибников появление рядовок служит главным сигналом: осень окончательно вступила в свои права.
Ждем главную волну опят
Небольшая волна опят уже промелькнула, но впереди нас ждет самое массовое их появление.
Опятам нужен легкий температурный толчок. Как только на пару дней слегка похолодает, а затем снова вернется мягкое тепло — пора выдвигаться.
"Можно ожидать волну очередную осенних опят, уже небольшая прошла, может быть, ещё пойдёт. Сейчас вовсю должны идти осенние виды", - отмечает миколог.
Проверяйте старые вырубки, овраги, пни и поваленные березы. Если попадете на волну, унесете урожай ведрами.
Короткие советы для удачного похода
- Смотрите под бугорки. Осенние грибы любят прятаться под опадом. Возьмите с собой палочку, чтобы аккуратно приподнимать листву и мох.
- Забудьте про пакеты. Собирайте грибы только в плетеные корзины или ведра с дырочками. В пакете улов «сварится» и помнется еще до выхода из леса.
- Главное правило: сомневаетесь в грибе — просто оставьте его на месте.
- Не затягивайте с переработкой. Обработайте грибы сразу в день сбора, чтобы они не потеряли вкус и свежесть.
Такой щедрый период длится всего 2–3 недели. Одевайтесь по погоде, берите термос с чаем, корзину — и вперед в лес!
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