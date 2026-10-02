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Не помидор, а десерт: дынный вкус, плоды до 600 граммов и ранний урожай — подарок для теплицы

Опубликовано: 2 октября 2026 03:04
 Проверено редакцией
Не помидор, а десерт: дынный вкус, плоды до 600 граммов и ранний урожай — подарок для теплицы
Не помидор, а десерт: дынный вкус, плоды до 600 граммов и ранний урожай — подарок для теплицы
Городовой ру
Среди томатов встречаются настоящие десерты: сорт «Суровая дыня Поволжья» с дынным вкусом, янтарными плодами до 600 граммов и ранним урожаем. 

Среди привычных томатов встречаются сорта, которые удивляют не только урожаем, но и вкусом. Один из них — «Суровая дыня Поволжья». Его плоды напоминают дыню и по цвету, и по аромату, а по размеру иногда перегоняют многие крупноплодные сорта.

Плоды, которые не стыдно подать на десерт

Куст вырастает до 180 см, поэтому его лучше формировать в два стебля — так растение тратит силы на плоды, а не на зелень. Пасынки нужно удалять регулярно, а в августе прищипывать верхушку, чтобы завязавшиеся томаты успели налиться до холодов.

Томат достигает массы 200–350 г, но при хорошем уходе отдельные экземпляры могут быть примерно 600 г. Цвет у них янтарный, мякоть маслянистая и сладкая, с отчётливыми дынными нотками. В разрезе плоды выглядят настолько нарядно, что их не хочется прятать в салат — просятся на тарелку как самостоятельное угощение. Собрав семена один раз, сорт можно выращивать годами.

Как вырастить и сохранить дынный вкус

Главное — не давать кусту загущаться. Формировка в два стебля, своевременное удаление пасынков и прищипка в конце лета помогают плодам набрать массу и сладость.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова выращивала этот сорт в теплице. Она заметила, что при формировке в один стебель плоды мельчают, поэтому оставляет два самых сильных побега. В августе она прищипывает верхушки и подкармливает растения калийным удобрением — это усиливает дынный аромат. Совет от автора: собирайте семена с самых крупных и спелых плодов, тогда признаки сорта не потеряются. И не снимайте томаты раньше времени — дайте им дозреть на кусте, так вкус раскрывается полностью.

«Суровая дыня Поволжья» — редкий сорт, который превращает обычную грядку в источник десерта. Он требует внимания к формировке, но окупает усилия крупными и ароматными плодами.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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