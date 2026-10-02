Всего 6 дней дома и ем свежайший зеленый лук: 2 элементарных способа вырастить сочную зелень без химии

Новости по теме

Не Витя и не Галя: какие имена чаще всего давали детям в России в 1980-е и 1990-е годы

Перейти

Первая и важная подкормка лука весной: 1 ложка в воду – и луковицы вырастут размером с арбуз, а перья не пожелтеют

Перейти

После таяния снега озимому луку - обязательно: развожу 1:15 с водой - и не знаю бед, перья не желтеют, луковицы с кулак

Перейти

«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней

Перейти

25 клубней с одного куста: этот сорт картофеля удивит вкусом и урожайностью – замена привычной «Гале»

Перейти