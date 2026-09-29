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Дорожки на даче в бетон не закатываю: собираю за день «садовый конструктор» с маркетплейса — проще и дешевле

Опубликовано: 29 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Дорожки на даче в бетон не закатываю: собираю за день «садовый конструктор» с маркетплейса — проще и дешевле
Дорожки на даче в бетон не закатываю: собираю за день «садовый конструктор» с маркетплейса — проще и дешевле
Городовой ру
Садовая дорожка — обязательный элемент ландшафта и практичная необходимость. Она должна выглядеть аккуратно, служить долго и быть удобной для передвижения.

Бетон долго оставался популярным материалом, но этим летом дачники нашли простую и дешевую альтернативу с маркетплейсов. Речь о модульных пластиковых и резиновых плитах, которые защелкиваются друг с другом, передает портал Stroy-day.

Уложите модули правильно

Разметьте будущую тропку. Снимите дерн, уберите крупные корни и камни. Поверхность выровняйте и уплотните. Разместите геотекстиль с нахлестом. Если почва рыхлая, организуйте песчаную подушку и утрамбуйте ее. Соедините модули штатными замками. Зафиксируйте края колышками или бордюром при необходимости.

Выберите подходящий вариант

Покупатели, уже опробовавшие модули на даче, советуют пластиковые решетчатые секции для обычных садовых проходов. Возле крыльца, бани или хозблока целесообразнее установить резиновые варианты: перфорированная поверхность пропускает дождевую воду.

Обращайте внимание на прочность замков и толщину секций. Для рыхлого грунта берите модели с усиленными ребрами жесткости.

Оцените преимущества

Главное достоинство модульной дорожки — простота установки. Не придется терпеть на участке бетономешалку и ждать затвердевания.

К слову, использовать такую дорожку можно сразу же после сборки. К тому же, материал стоит дешевле бетона, а работа с ним обходится в разы меньше. Конструкция мобильна: при перестановке на участке ее легко разобрать и собрать заново в другом месте.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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