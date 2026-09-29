Два месяца, чтобы придумать подарок: когда День матери в 2026 году - дата и история праздника

Что подарить на День матери

День матери в 2026 году в России отмечается 29 ноября. Дата праздника меняется ежегодно, этот праздник всегда приходится на последнее воскресенье ноября. До 29-го ноября еще есть время, можно заранее подумать о поздравлении для самого близкого человека.

История праздника

В России День матери официально учредили в 1998 году указом президента. Инициатива принадлежала депутатам и общественным организациям, которые хотели подчеркнуть важность материнства. Однако традиция чествовать матерей уходит корнями в глубокую древность: ещё в дохристианской Руси женщину-мать окружали особым почётом. Сегодня День матери не является выходным днём, но отмечается широко.

Традиции

В День матери принято поздравлять мам и бабушек. В школах и детсадах проходят утренники, ребята готовят рисунки и поделки. Во многих городах устраивают праздничные мероприятия. На государственном уровне матерям, воспитавшим нескольких детей, вручают медали и почётные звания. В семейном кругу обычно собираются за праздничным столом.

Идеи подарков на День матери

Выбирая подарок, помните: главное — внимание, а не стоимость. Вот несколько вариантов, что подарить на День матери:

Цветы. Букет из любимых цветов мамы — беспроигрышный вариант.

Открытка, альбом с фотографиями, связанный шарф и другие подарки, сделанные своими руками.

Впечатления. Сертификат на спа-процедуры, билеты на концерт или совместная поездка.

Полезные вещи. Если мама о чём-то мечтала, подарите именно это: кухонный комбайн, тёплый плед, набор для хобби.

Время вместе. Ужин в кругу семьи или просто долгий разговор по душам — лучший подарок для многих мам.



День матери — тёплый семейный праздник. Не забудьте поздравить маму 29 ноября 2026 года. Подарите ей внимание и заботу — это важнее любых подарков.

Фото создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал о приметах на 29 сентября.