4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее фаты невесты: ни желтизны, ни черноты

Все мы привыкли протирать пыль на комодах, шкафах и журнальном столике. А вот розетки и выключатели часто остаются без внимания.
Признаемся честно, пока они не покроются жирным налетом и липким слоем, руки до них не доходят. Есть действенный раствор, который справляется с любыми загрязнениями на пластике.
Приготовьте чистящую пасту
Смешайте в небольшой емкости по чайной ложке соды, перекиси водорода и нашатырного спирта. Добавьте столовую ложку зубной пасты.
Размешайте все так, чтобы получилась однородная кашица. Затем нанесите смесь на ватный диск и мягкими круговыми движениями обработайте загрязненные участки. После этого протрите пластик влажной салфеткой и сразу вытрите насухо бумажным полотенцем.
Поймите, почему состав работает
Каждый ингредиент выполняет свою задачу. Сода действует как мягкий скраб и удаляет налет без царапин. Перекись водорода осветляет пожелтевшие участки и обеззараживает поверхность. Нашатырный спирт быстро расщепляет жировые отпечатки, оставленные руками.
Зубная паста связывает компоненты в удобную массу и дополнительно отбеливает. Такой тандем справляется даже со старым налетом.
Дополнительный лайфхак для труднодоступных мест
Если рамка выключателя съемная, снимите ее и замочите на десять минут в теплой воде с ложкой того же состава. Пока рамка отмокает, протрите саму клавишу и подрозетник. Затем почистите рамку старой зубной щеткой — она вычистит грязь из углов и пазов, куда не достает ватный диск. Этот прием особенно полезен на кухне, где жир скапливается по краям пластика. Не снимайте саму розетку и не лейте воду внутрь: это опасно для электрики.