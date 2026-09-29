4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее фаты невесты: ни желтизны, ни черноты

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4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белоснежные: ни желтизны, ни черноты — так и сияют чистотой

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4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой

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Больше не переплачиваю за электричество: прибор, который нужно выключить из розетки прямо сейчас

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Не сода и не хлорка: как раз и навсегда избавиться от запаха в дачном туалете — не пахнет даже в жару

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Сначала в розетку, затем к телефону: эксперты объяснили, почему важно правильно заряжать смартфон

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