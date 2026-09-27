От «Апельсинового дерева» до Ломоносова: неожиданные детали из жизни Ораниенбаума

Рядом с Петербургом много красивых мест. Но Ораниенбаум — особенный.

Ораниенбаум Это единственный дворцовый ансамбль в округе, который почти не пострадал в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев рассказал "Городовому", как создавалось это место и почему сменило имя.

С чего всё началось

Название «Ораниенбаум» переводится с немецкого как «апельсиновое дерево». По легенде, в усадьбе первого владельца действительно были оранжереи с цитрусовыми.

А владел этими землями Александр Меншиков — ближайший соратник Петра I. Князь любил роскошь и построил здесь размашистый Большой дворец. Но в 1727 году Меншиков попал в опалу и отправился в ссылку. Всё его имущество забрали в казну.

Дворцы для царской семьи

После Меншикова город стал царской резиденцией. Каждая эпоха оставляла здесь свой след.

"После ссылки Меншикова его владения перешли российским императорам. К концу XVIII века в городе сводился ансамбль из нескольких имений: рядом с Большим (Меншиковским) дворцом расположилась аскетичная резиденция Петра III (крепость Петерштадт), неподалеку Екатерина II возвела изысканный Китайский дворец", - рассказал эксперт.

В итоге в одном месте собралась уникальная коллекция абсолютно разных по стилю зданий.

Как появился знаменитый парк

В XIX веке усадьба перешла к великой княгине Елене Павловне. Она решила придать Ораниенбауму законченный вид.

По ее приказу все дворцы и сады связали в один огромный пейзажный парк. Сделано это было так умело, что природа и архитектура стали единым целым. Этот парк до сих пор остается главным украшением города.

Спасение от войны и новое название

Во время Великой Отечественной войны советские войска удерживали здесь оборону — этот участок называли «Ораниенбаумским плацдармом».

Враги так и не смогли захватить город. Благодаря этому дворцы Ораниенбаума сохранились в оригинале, а не были отстроены заново, как в Петергофе.

"В 1948 году, на волне отторжения немецких названий, Ораниенбаум был переименован в Ломоносов - великий ученый владел усадьбой Усть-Рудица, располагавшейся на территории Ораниенбаумского уезда (ныне Ломоносовского района)", - отмечает Петр Гордеев.

Сегодня Ломоносов (или по-старому Ораниенбаум) — это уютный и зеленый уголок. Сюда стоит приехать, чтобы прогуляться по тихим аллеям и увидеть настоящие, не перестроенные дворцы XVIII века.

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