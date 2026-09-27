От «Апельсинового дерева» до Ломоносова: неожиданные детали из жизни Ораниенбаума

Ораниенбаум Это единственный дворцовый ансамбль в округе, который почти не пострадал в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев рассказал "Городовому", как создавалось это место и почему сменило имя.
С чего всё началось
Название «Ораниенбаум» переводится с немецкого как «апельсиновое дерево». По легенде, в усадьбе первого владельца действительно были оранжереи с цитрусовыми.
А владел этими землями Александр Меншиков — ближайший соратник Петра I. Князь любил роскошь и построил здесь размашистый Большой дворец. Но в 1727 году Меншиков попал в опалу и отправился в ссылку. Всё его имущество забрали в казну.
Дворцы для царской семьи
После Меншикова город стал царской резиденцией. Каждая эпоха оставляла здесь свой след.
"После ссылки Меншикова его владения перешли российским императорам.
К концу XVIII века в городе сводился ансамбль из нескольких имений: рядом с Большим (Меншиковским) дворцом расположилась аскетичная резиденция Петра III (крепость Петерштадт), неподалеку Екатерина II возвела изысканный Китайский дворец", - рассказал эксперт.
В итоге в одном месте собралась уникальная коллекция абсолютно разных по стилю зданий.
Как появился знаменитый парк
В XIX веке усадьба перешла к великой княгине Елене Павловне. Она решила придать Ораниенбауму законченный вид.
По ее приказу все дворцы и сады связали в один огромный пейзажный парк. Сделано это было так умело, что природа и архитектура стали единым целым. Этот парк до сих пор остается главным украшением города.
Спасение от войны и новое название
Во время Великой Отечественной войны советские войска удерживали здесь оборону — этот участок называли «Ораниенбаумским плацдармом».
Враги так и не смогли захватить город. Благодаря этому дворцы Ораниенбаума сохранились в оригинале, а не были отстроены заново, как в Петергофе.
"В 1948 году, на волне отторжения немецких названий, Ораниенбаум был переименован в Ломоносов - великий ученый владел усадьбой Усть-Рудица, располагавшейся на территории Ораниенбаумского уезда (ныне Ломоносовского района)", - отмечает Петр Гордеев.
Сегодня Ломоносов (или по-старому Ораниенбаум) — это уютный и зеленый уголок. Сюда стоит приехать, чтобы прогуляться по тихим аллеям и увидеть настоящие, не перестроенные дворцы XVIII века.
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