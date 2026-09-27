Биолог Воробьев рассказал, как осенью избавиться от яиц слизней в огороде

Что нужно знать дачнику

Слизни — одни из самых прожорливых вредителей на участке, и к осени кажется, что битва с ними почти выиграна. Взрослых особей становится меньше, но именно в этот момент они оставляют яйца, из которых весной появится новая армия прожорливых гостей.

Если не разобраться с кладками сейчас, следующее лето начнется с прежней проблемы, подчеркивает биолог Михаил Воробьев.

Где прячутся яйца и как их распознать

Одна слизень откладывает до 500 яиц — цифра впечатляющая. Кладки прячут там, где влажно и темно: под досками, камнями, кочками земли и любым мусором, который давно лежит на участке. Яйца мелкие, около 1–3 мм, округлые, белого или желтоватого цвета, в одной кучке может быть 20–30 штук.

Как бороться с кладками

Действовать лучше сразу, пока яйца не перезимовали. Яйца слизней выдерживают морозы до −15 градусов, так что простое промерзание почвы их не погубит — тем более под снегом они защищены надежно.

Собирайте кладки вместе с небольшим комом земли, выносите за пределы участка и уничтожайте — это самый простой и экологичный способ.

Для обработки на месте подойдут препараты на основе фосфата железа, а также уксусная кислота или раствор аммиака — но наносить их нужно строго на саму кладку, контакт прямой.

Осень — не время расслабляться в борьбе со слизнями. Именно сейчас закладывается фундамент следующего дачного сезона, и несколько часов, потраченных на поиск кладок, сэкономят недели работы летом.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия заметила, что под старой деревянной доской у компостной кучи всегда скапливались кладки слизней. Она начала убирать такой мусор с участка еще в сентябре, и весной вредителей стало заметно меньше. Теперь этот ритуал стал такой же привычной частью осенней подготовки, как и перекопка грядок.

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