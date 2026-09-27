Бабье лето прошло - пора: 1 таблетка в воду - декабрист как стоп-кран сорвал, бутоны на каждом сегменте

Осенью декабрист закладывает цветочные почки, и от того, как вы его подкормите в сентябре-октябре, зависит, будет ли он усыпан цветами к Новому году. Если хотите, чтобы ваш «рождественский кактус» действительно «взорвался» бутонами, самое время взять лейку и пересмотреть рацион растения.
Аптечные средства
Самый простой и доступный способ — использовать аптечные препараты. Янтарная кислота - настоящий стимулятор для декабриста. Растворите одну таблетку (0,25 г) в литре теплой отстоянной воды. Проведите две подкормки в сентябре с интервалом в 14 дней, поливая только по предварительно увлажненному грунту, пишет источник.
Триптофан - это аминокислота. Она работает как природный антистресс. Растворите две капсулы в литре воды и поливайте растение дважды в месяц. Триптофан помогает бутонам закладываться, а корням — укрепляться.
Осенний уход за декабристом
Осенние подкормки — это только часть успеха. Чтобы декабрист зацвел к Новому году, обязательно соблюдайте несколько правил.
- Не перекармливайте: Подкормки проводят с сентября по октябрь, не чаще двух раз в месяц. С ноября их прекращают, чтобы растение могло отдохнуть перед цветением.
- Соблюдайте температурный режим: Для закладки бутонов нужна прохлада — не выше 20C. Если в комнате теплее, растение может вообще не заложить бутоны.
- Не тревожьте растение: Когда появись первые бутончики, не переворачивайте кашпо, и тем более не переставляйте. Иначе декабрист может сбросить их.
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