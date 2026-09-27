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Бабье лето прошло - пора: 1 таблетка в воду - декабрист как стоп-кран сорвал, бутоны на каждом сегменте

Опубликовано: 27 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Бабье лето прошло - пора: 1 таблетка в воду - декабрист как стоп-кран сорвал, бутоны на каждом сегменте
Бабье лето прошло - пора: 1 таблетка в воду - декабрист как стоп-кран сорвал, бутоны на каждом сегменте
Городовой ру
Как стимулировать цветение шлюмбергеры в октябре

Осенью декабрист закладывает цветочные почки, и от того, как вы его подкормите в сентябре-октябре, зависит, будет ли он усыпан цветами к Новому году. Если хотите, чтобы ваш «рождественский кактус» действительно «взорвался» бутонами, самое время взять лейку и пересмотреть рацион растения.

Аптечные средства

Самый простой и доступный способ — использовать аптечные препараты. Янтарная кислота - настоящий стимулятор для декабриста. Растворите одну таблетку (0,25 г) в литре теплой отстоянной воды. Проведите две подкормки в сентябре с интервалом в 14 дней, поливая только по предварительно увлажненному грунту, пишет источник.

Триптофан - это аминокислота. Она работает как природный антистресс. Растворите две капсулы в литре воды и поливайте растение дважды в месяц. Триптофан помогает бутонам закладываться, а корням — укрепляться.

Осенний уход за декабристом

Осенние подкормки — это только часть успеха. Чтобы декабрист зацвел к Новому году, обязательно соблюдайте несколько правил.

  • Не перекармливайте: Подкормки проводят с сентября по октябрь, не чаще двух раз в месяц. С ноября их прекращают, чтобы растение могло отдохнуть перед цветением.
  • Соблюдайте температурный режим: Для закладки бутонов нужна прохлада — не выше 20C. Если в комнате теплее, растение может вообще не заложить бутоны.
  • Не тревожьте растение: Когда появись первые бутончики, не переворачивайте кашпо, и тем более не переставляйте. Иначе декабрист может сбросить их.

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Автор:
Артем Петров
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