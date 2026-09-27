Синоптики объяснили, почему грядущая зима в России станет аномально теплой: стоит ли покупать пуховик

Почему специалисты обещают тепло вместо морозов

Метеорологи по всему миру сошлись в редком единодушии: грядущая зима 2026–2027 годов обещает войти в историю как одна из самых теплых. Причина — в климатических процессах, которые разворачиваются на другом конце планеты прямо сейчас.

Океанские течения и глобальные изменения уже формируют сценарий, который изменит привычную зимнюю картину.

Эль-Ниньо: океанская грелка работает на максимум

Эль-Ниньо — это аномальное потепление вод экваториального Тихого океана. Обычно ветры сгоняют теплую воду к Австралии, но сейчас они слабеют, и огромная масса горячей воды застаивается у берегов Южной Америки, отдавая тепло в атмосферу.

Температура воды превысила норму на 2–4 градуса, и Всемирная метеорологическая организация уверена: тепло продержится до февраля 2027 года.

Двойной удар и Арктика

Ситуацию усугубляет положительный диполь Индийского океана — второй «обогреватель», перестраивающий атмосферные потоки. Теплая Арктика ослабляет полярный вихрь, и холодный воздух больше не удерживается на севере.

На все это накладывается глобальный тренд потепления: август 2026 года стал самым жарким в истории наблюдений.

Что ждать России

Для большей части страны зима будет похожа на затяжную осень: температура выше нормы на 3–4 градуса, пик тепла придется на февраль. Осадков ожидается на 30–40% больше, но снег задерживаться не будет — его заменят туманы, гололед и ледяные дожди.

Северным регионам повезет меньше: Арктика, Чукотка и север Сибири останутся в привычном холодном режиме с настоящими морозами и снегом.

Вывод

Грядущая зима вряд ли порадует любителей крепких морозов и пушистых сугробов. Вместо зимней сказки стоит готовиться к слякоти, скользким тротуарам и частым оттепелям. Экстремально теплый пуховик пока можно не покупать — впереди скорее сезон дождей, чем сезон стужи.

Ранее мы сообщали, почему бабье лето считают особенным.