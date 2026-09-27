Из Италии с любовью: в Эрмитаже показали редкие портреты Наполеона и Жозефины

Одну из картин Эрмитажу передала герцогиня Мария Олива Сальвиати.

В петербургском Эрмитаже произошло действительно интересное событие. Итальянская герцогиня передала музею ценнейшую картину из личной коллекции. Это свадебный портрет Жозефины Богарне — жены Наполеона Бонапарта.

Полотно стало главным экспонатом новой выставки «Послание о мире и дружбе» в Главном штабе, рассказали в музее.

Подарок от итальянской аристократки

Картину Эрмитажу передала герцогиня Мария Олива Сальвиати. Для неё этот жест — способ напомнить простую истину: искусство объединяет людей, а культура помогает строить диалог между Россией и Италией.

Портрет написал известный художник Андреа Аппиани в 1796 году, сразу после свадьбы Жозефины и Наполеона. На полотне молодая жена генерала изображена в нежном образе жрицы богини любви Венеры.

Кто такой Андреа Аппиани?

Аппиани был настоящей звездой итальянского неоклассицизма. Наполеон заметил его талант сразу, как только его войска вошли в Милан.

Художник быстро стал любимцем нового правителя. Он писал не только картины. Аппиани разрабатывал дизайн официальных документов, рисовал эскизы медалей и оформлял пышные государственные праздники.

По сути, именно он создал визуальный стиль наполеоновской Италии.

Встреча супругов в Эрмитаже

На выставке Жозефина «встретилась» со своим мужем. Рядом с её портретом повесили еще одну работу Аппиани — портрет самого Наполеона, который уже хранился в коллекции Эрмитажа.

Эта картина написана позже, между 1805 и 1808 годами. На ней Бонапарт предстаёт во всём величии. Он одет в роскошный наряд, заказанный специально для коронации в Милане.

На груди будущего вершителя судеб Европы блестят высшие ордена — Почётного легиона и Железной короны.

Почему место выбрали не случайно?

Картины повесили в Розовом зале Главного штаба (№ 332). Раньше в этих помещениях располагалось Министерство иностранных дел Российской империи. Поэтому выставка-«послание» о мире смотрится здесь максимально логично и символично.

Как увидеть картины своими глазами?

Куратором проекта выступила сотрудник Эрмитажа Наталья Дёмина. Выставка уже открыта для посетителей. Посмотреть на редкие портреты императорской пары можно по обычному входному билету в Главный штаб, покупать отдельный билет не требуется.

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