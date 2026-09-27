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По Соболеву или по Мичурину? Как правильно обрезать малину, рассказала агроном Давыдова: точка в спорах дачников поставлена

Опубликовано: 27 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
По Соболеву или по Мичурину? Как правильно обрезать малину, рассказала агроном Давыдова: точка в спорах дачников поставлена
По Соболеву или по Мичурину? Как правильно обрезать малину, рассказала агроном Давыдова: точка в спорах дачников поставлена
Городовой ру
Какой метод обрезки малины лучше? 

Дачники часто спорят: какой метод обрезки малины эффективнее – по Мичурину или Соболеву? Агроном Ксения Давыдова ответила на вопрос читателей портала «Городовой».

«Нет однозначного мнения о том, какой из методов обрезки малины лучше — по Мичурину или Соболеву. Выбор зависит от индивидуальных условий и целей садовода» – говорит специалист.

Суть метода Соболева

Метод Соболева базируется на двухэтапном принципе формирования куста. Первая стадия осуществляется в конце мая – начале июня при достижении побегами замещения высоты 80–100 см и заключается в прищипывании верхушек на 10–15 см для прекращения роста и стимуляции развития 3–5 боковых ответвлений к августу.

Второй этап проводится весной, в фазу распускания почек, и предполагает укорачивание боковых побегов на 10–15 см с попутной санитарной обрезкой. Данная технология позволяет сформировать до 15 плодоносящих отростков на каждом побеге и пролонгировать период сбора урожая до 2–3 месяцев.

Вместе с тем метод Соболева имеет ряд ограничений: его использование не подходит для всех сортов и климатических зон, а риск чрезмерного загущения посадок создает благоприятную среду для развития фитопатологий.

Метод Мичурина

Он предусматривает однократную весеннюю обрезку побегов на 15–20 см с одновременным удалением прошлогодней поросли. К преимуществам данного подхода относятся технологическая простота и однократное обслуживание малинника, однако существенного влияния на урожайность он не оказывает.

Вывод:

При выборе метода обрезки каждый дачник руководствуется исключительно своими личными предпочтениями. Оба способа хороши, но имеют и свои минусы.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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