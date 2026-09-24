Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге

Эксперт рассказал, какую обувь выбрать в этом сезоне.

Осень — это время луж, дождей и прохлады. В такую погоду хочется найти обувь, которая не промокает, согревает и при этом выглядит стильно.

Стилист, автор канала "Яркое одевательство" Кристина Коалова собрала для "Городового" простой гид по главным трендам и правилам выбора осенней обуви.

Базовые цвета и яркие акценты

Чёрный и коричневый — ваша главная база. Обувь таких оттенков подходит абсолютно ко всему: джинсам, строгим брюкам, юбкам и платьям.

Если базовые цвета кажутся скучными, добавьте цвета.

"Если хочется добавить какой-то цвет, один из заметных трендов сезона — это высокие резиновые сапоги ярких оттенков. Например, зелёные, синие и особенно красные и жёлтые. Для дождливой погоды одновременно и трендовый, и практичный вариант", - говорит эксперт.

Совет: если выбираете яркие сапоги, пусть остальная одежда будет спокойных тонов. Так образ не перегрузится.

Актуальные материалы

В этом сезоне в топе два варианта:

Гладкая кожа. Простая в уходе, практичная и вечно актуальная.

Простая в уходе, практичная и вечно актуальная. Тиснение под крокодила. Такая фактура делает даже самые простые ботинки визуально дороже и интереснее.

Главные тренды и фасоны

На что обратить внимание в магазинах:

Квадратный мыс и каблук Kitten Hill. Это маленький, аккуратный каблучок-рюмочка. Выглядит женственно, а ходить на нём очень удобно.

Это маленький, аккуратный каблучок-рюмочка. Выглядит женственно, а ходить на нём очень удобно. Казаки. Обувь в ковбойском стиле держится в трендах уже не первый сезон. Она отлично смотрится с джинсами и лёгкими платьями.

Обувь в ковбойском стиле держится в трендах уже не первый сезон. Она отлично смотрится с джинсами и лёгкими платьями. Минимализм. Ботинки вообще без декора, застёжек и лишних швов — вариант для любителей лаконичных образов.

Ботинки вообще без декора, застёжек и лишних швов — вариант для любителей лаконичных образов. Таби. Это смелая обувь с раздвоенным носком, похожая на копытце. Вариант для тех, кто любит выделяться.

"Для долгих прогулок по Петербургу в дождь лучше выбирать ещё кожаные ботинки на нискользящей подошве или резиновые сапоги. Если в планах после прогулки кафе или театр подойдут минималистичные кожаные ботинки или лоферы. А если мы в юбке или в платье, то можно позволить себе сапоги до колена. Если ходить, предстоит немного, для театра можно выбрать батильоны на устойчивом каблуке", - советует стилист.

Главное правило этой осени — сочетать комфорт и стиль. Выбирайте то, в чём вам удобно, и не бойтесь экспериментировать с цветом в дождливые дни!

Ранее «Городовой» рассказывал, стоит ли покупать вещи осенью на следующий год.