Городовой / Новости Петербурга / Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 ложку в стиралку — и полотенца мягче пуха: больше не будет колючей наждачки Полезное
Не вагонкой: отделываю помещения в бане другим материалом — простой в монтаже и недорогой Новости Петербурга
Самый приятный город для жизни в РФ: дешёвое жильё и полно работы - туда активно переезжает молодежь Полезное
К десятой статуэтке с пекинским лаком и жестовым языком: «Царское Село» претендует на главную премию страны Новости Петербурга
Свёкла сварится за 25 минут: о методе с сахаром знают лишь единицы — без микроволновки, скороварки и духовки Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге

Опубликовано: 24 сентября 2026 21:45
 Проверено редакцией
Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге
Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Эксперт рассказал, какую обувь выбрать в этом сезоне.

Осень — это время луж, дождей и прохлады. В такую погоду хочется найти обувь, которая не промокает, согревает и при этом выглядит стильно.

Стилист, автор канала "Яркое одевательство" Кристина Коалова собрала для "Городового" простой гид по главным трендам и правилам выбора осенней обуви.

Базовые цвета и яркие акценты

Чёрный и коричневый — ваша главная база. Обувь таких оттенков подходит абсолютно ко всему: джинсам, строгим брюкам, юбкам и платьям.

Если базовые цвета кажутся скучными, добавьте цвета.

"Если хочется добавить какой-то цвет, один из заметных трендов сезона — это высокие резиновые сапоги ярких оттенков. Например, зелёные, синие и особенно красные и жёлтые.

Для дождливой погоды одновременно и трендовый, и практичный вариант", - говорит эксперт.

Совет: если выбираете яркие сапоги, пусть остальная одежда будет спокойных тонов. Так образ не перегрузится.

Актуальные материалы

В этом сезоне в топе два варианта:

  • Гладкая кожа. Простая в уходе, практичная и вечно актуальная.
  • Тиснение под крокодила. Такая фактура делает даже самые простые ботинки визуально дороже и интереснее.

Главные тренды и фасоны

На что обратить внимание в магазинах:

  • Квадратный мыс и каблук Kitten Hill. Это маленький, аккуратный каблучок-рюмочка. Выглядит женственно, а ходить на нём очень удобно.
  • Казаки. Обувь в ковбойском стиле держится в трендах уже не первый сезон. Она отлично смотрится с джинсами и лёгкими платьями.
  • Минимализм. Ботинки вообще без декора, застёжек и лишних швов — вариант для любителей лаконичных образов.
  • Таби. Это смелая обувь с раздвоенным носком, похожая на копытце. Вариант для тех, кто любит выделяться.

"Для долгих прогулок по Петербургу в дождь лучше выбирать ещё кожаные ботинки на нискользящей подошве или резиновые сапоги.

Если в планах после прогулки кафе или театр подойдут минималистичные кожаные ботинки или лоферы. А если мы в юбке или в платье, то можно позволить себе сапоги до колена.

Если ходить, предстоит немного, для театра можно выбрать батильоны на устойчивом каблуке", - советует стилист.

Главное правило этой осени — сочетать комфорт и стиль. Выбирайте то, в чём вам удобно, и не бойтесь экспериментировать с цветом в дождливые дни!

Ранее «Городовой» рассказывал, стоит ли покупать вещи осенью на следующий год.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью