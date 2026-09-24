Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге

Осень — это время луж, дождей и прохлады. В такую погоду хочется найти обувь, которая не промокает, согревает и при этом выглядит стильно.
Стилист, автор канала "Яркое одевательство" Кристина Коалова собрала для "Городового" простой гид по главным трендам и правилам выбора осенней обуви.
Базовые цвета и яркие акценты
Чёрный и коричневый — ваша главная база. Обувь таких оттенков подходит абсолютно ко всему: джинсам, строгим брюкам, юбкам и платьям.
Если базовые цвета кажутся скучными, добавьте цвета.
"Если хочется добавить какой-то цвет, один из заметных трендов сезона — это высокие резиновые сапоги ярких оттенков. Например, зелёные, синие и особенно красные и жёлтые.
Для дождливой погоды одновременно и трендовый, и практичный вариант", - говорит эксперт.
Совет: если выбираете яркие сапоги, пусть остальная одежда будет спокойных тонов. Так образ не перегрузится.
Актуальные материалы
В этом сезоне в топе два варианта:
- Гладкая кожа. Простая в уходе, практичная и вечно актуальная.
- Тиснение под крокодила. Такая фактура делает даже самые простые ботинки визуально дороже и интереснее.
Главные тренды и фасоны
На что обратить внимание в магазинах:
- Квадратный мыс и каблук Kitten Hill. Это маленький, аккуратный каблучок-рюмочка. Выглядит женственно, а ходить на нём очень удобно.
- Казаки. Обувь в ковбойском стиле держится в трендах уже не первый сезон. Она отлично смотрится с джинсами и лёгкими платьями.
- Минимализм. Ботинки вообще без декора, застёжек и лишних швов — вариант для любителей лаконичных образов.
- Таби. Это смелая обувь с раздвоенным носком, похожая на копытце. Вариант для тех, кто любит выделяться.
"Для долгих прогулок по Петербургу в дождь лучше выбирать ещё кожаные ботинки на нискользящей подошве или резиновые сапоги.
Если в планах после прогулки кафе или театр подойдут минималистичные кожаные ботинки или лоферы. А если мы в юбке или в платье, то можно позволить себе сапоги до колена.
Если ходить, предстоит немного, для театра можно выбрать батильоны на устойчивом каблуке", - советует стилист.
Главное правило этой осени — сочетать комфорт и стиль. Выбирайте то, в чём вам удобно, и не бойтесь экспериментировать с цветом в дождливые дни!
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