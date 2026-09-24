Самый приятный город для жизни в РФ: дешёвое жильё и полно работы - туда активно переезжает молодежь

Почему молодежь все чаще выбирает для проживания Челябинск

Челябинск всегда имел ассоциацию с промышленностью и сложным климатом. Но у уральского города есть и большие преимущества, среди которых стоит выделить крупных работодателей, развитую инфраструктуру, большое количество общественных пространств. Главным преимуществом Челябинска являются цены на жилье.

Этот город выбирают те россияне, которые хотят жить в миллионнике с приемлемыми ценами.

Подробнее о жилье

Стоимость жилья зависит от площади, района и состояния, но в любом случае она является выгодной.

В 2026 году в Челябинске можно найти предложения о квартирах в новостройках, стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Аренда также отличается низкой стоимостью. Средняя цена однокомнатного жилья составляет примерно 22,4 тысячи рублей, сообщает progorod43.ru.

Работа в Челябинске

Город является промышленным центром, из-за чего здесь востребованы люди, которые связаны с транспортом, производственной сферой, логистикой и строительством. Но здесь также нужны специалисты финансов, услуг, медицины, торговли, IT-сферы, образования.

Как меняется город

У Челябинска иногда до сих пор фиксируются проблемы с экологией. В 2026 году здесь бывают дни с неблагоприятными метеоусловиями, из-за которых загрязняющие элементы накапливаются в воздухе.

Но заметные изменения затрагивают городскую среду. В городе появилось множество благоустроенных пространств, развитие касается не только центра, но и других общественных территорий и улиц. Образ города формирует набережная реки Миасс, парки, Кировка и прочие проекты.

Почему Челябинск стоит рассматривать для переезда

На 1 января 2026 года численность населения Челябинска составляла 1,2 млн человек. В 2024 году миграционный прирост составил 2 234 человека, сейчас он становится еще больше.

Челябинск станет подходящим вариантом для переезда из-за статуса миллионника, дешевой аренды жилья, развитости и большого рынка труда.

Отзывы

“Переехала в Челябинск три года назад. Город очень просторный, уютный и красивый. По меркам Москвы или Санкт-Петербурга здесь нет пробок. Еще ни разу не пожалела о своем решении”. “В городе иногда бывает смог, но я и до этого жил в месте, в котором есть такая проблема. После переезда сразу нашел работу и жилье. Проблем никаких не было”.

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