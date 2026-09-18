Не стоит брать билеты даже бесплатно: какие места в поезде должны стать "табу" для пассажиров

Названы места в поезде, которые могут испортить впечатления о поездке

Качество поездки на поезде зависит от выбранных мест. Опытные путешественники старательно избегают некоторых полок, из-за чего не покупают билеты на них даже по большим скидкам. От каких мест следует держаться подальше?

Последний и первый вагон

Практика показывает, что эти вагоны являются менее безопасными. Последние могут сойти с рельсов, а первый принимает на себя удар при столкновении. Лучший вариант - вагоны в середине поезда.

Места рядом с туалетом

Лучше избегать мест возле туалета из-за постоянного хлопанья дверями, неприятного запаха и очередей. Также следует избегать места рядом с проводником, сообщает канал "Путешествия с фотокамерой".

Верхние полки против движения

Здесь значение имеет безопасность, ведь при резком торможении на полке против движения удержаться будет сложно.

Короткие полки

К таким относят плацкартные полки 1, 2, 35, 36. Их длина меньше на 15 сантиметров. Если ваш рост выше 165 см, то лучше подыскать другой вариант.

Верхняя полка в двухэтажном вагоне

На втором этаже следует отказаться от верхней полки, так как там меньше пространства. Также на этом месте сильно укачивает тех, кто имеет склонность к подобной проблеме.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова в зимнее время старается избегать боковых полок в плацкарте, так как на них заметно дует во время остановок на станциях. Летом она старается отдавать предпочтение только купе. Номер вагона для нее не имеет никакого значения, так как во время поездки может все поменяться. Локомотив могут подцепить с другой стороны, а также иногда добавляют новые вагоны.

Отзывы

Елена Литвиненко: “Поезд является лотереей. Вы можете выбрать комфортное место, но рядом с вами окажется человек, который ворчит или дурно пахнет. Тогда поездка будет ужасом”. Светлана Ербягина: “Выкупайте все купе. Только так можно насладиться комфортом и личным пространством”.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как будет выглядеть новый плацкарт РЖД.