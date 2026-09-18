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Какова роль высших сил в нашей жизни: Омар Хайям дал резкий ответ на этот вопрос – понравится не всем

Опубликовано: 18 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Какова роль высших сил в нашей жизни: Омар Хайям дал резкий ответ на этот вопрос – понравится не всем
Какова роль высших сил в нашей жизни: Омар Хайям дал резкий ответ на этот вопрос – понравится не всем
Городовой ру
Мудрые афоризмы персидского поэта

Рубаи персидского ученого, математика, философа и поэта Омара Хайяма побуждают читателя к глубокому осмыслению концепций судьбы, свободы воли и божественной справедливости.

Ловушки, ямы на моем пути. Их Бог расставил. И велел идти. И все предвидел. И меня оставил. И судит тот, кто не хотел спасти!

В начальных строках автор характеризует жизненный путь как череду испытаний. Упоминаемые им «ловушки и ямы» выступают метафорой трудностей, с которыми сталкивается человек. Поэт ставит принципиальный вопрос о целесообразности создания препятствий всемогущим Творцом, зачастую ставящим человека в безвыходное положение.

Завершающая часть произведения акцентирует внимание на фундаментальном противоречии: будучи всеведущим, Творец предвидит ход событий и оставляет человека без поддержки, при этом выступая в роли судьи его действий. Хайям ставит под сомнение этичность и справедливость такого подхода.

Данные рубаи затрагивают вопросы, не имеющие однозначной трактовки. Посредством критического анализа Хайям инициирует дискуссию о смысле жизни, личной ответственности и степени влияния высших сил на человеческую судьбу.

Ранее мы рассказали, какой человек по-настоящему бесценен.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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