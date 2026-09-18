Тепло, но ветрено: Петербург накрывает штормовой циклон

В выходные в Северную столицу придет мощный циклон, но мерзнуть петербуржцам пока не придется.

Берегите зонты: МЧС предупреждает о штормовом ветре

Главная неприятность этих дней — сильный ветер. В субботу, 19 сентября, его порывы в городе могут разгоняться до 17 м/с. На акватории Финского залива будет еще свежее.

Такой ветер считают очень крепким. Он легко ломает сухие ветки, сносит легкие конструкции и буквально сбивает с ног, предупредили в ГУ МЧС по городу.

Совет на выходные:

Не паркуйте машины под старыми деревьями и шаткими рекламными щитами.

Обычные зонты при таком ветре бесполезны — их просто вывернет наизнанку. Лучше надеть дождевик или непромокаемую куртку с капюшоном.

Затяжные дожди и мало солнца

За погоду в регионе сейчас отвечает гигантская система циклонов. Из-за этого солнце над Петербургом появится лишь на короткие мгновения.

Дожди будут идти все выходные с небольшими перерывами. Сильнее всего поливать будет в дневное время. Если планируете прогулку, лучше выбирайте первую половину дня или вечер, а еще лучше — захватите непромокаемую обувь.

Приятный бонус: осеннее тепло сохраняется

Несмотря на сырость и ветер, в городе держится аномальное для середины сентября тепло, рассказал синоптик Александр Колесов.

Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12…+14 °C.

столбики термометров не опустятся ниже +12…+14 °C. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до комфортных +15…+17 °C.

Так что осенняя прохлада пока откладывается.

Чем заняться в такую погоду?

Прогулки по набережным и поездки к Финскому заливу лучше перенести. На воде ожидаются сильные волны, а у реки будет слишком неуютно.

Зато такие выходные — идеальный повод сходить в музей, заглянуть в уютную кафейню или устроить домашний киномарафон под шум дождя за окном.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург на этих выходных.