Тепло, но ветрено: Петербург накрывает штормовой циклон

Берегите зонты: МЧС предупреждает о штормовом ветре
Главная неприятность этих дней — сильный ветер. В субботу, 19 сентября, его порывы в городе могут разгоняться до 17 м/с. На акватории Финского залива будет еще свежее.
Такой ветер считают очень крепким. Он легко ломает сухие ветки, сносит легкие конструкции и буквально сбивает с ног, предупредили в ГУ МЧС по городу.
Совет на выходные:
- Не паркуйте машины под старыми деревьями и шаткими рекламными щитами.
- Обычные зонты при таком ветре бесполезны — их просто вывернет наизнанку. Лучше надеть дождевик или непромокаемую куртку с капюшоном.
Затяжные дожди и мало солнца
За погоду в регионе сейчас отвечает гигантская система циклонов. Из-за этого солнце над Петербургом появится лишь на короткие мгновения.
Дожди будут идти все выходные с небольшими перерывами. Сильнее всего поливать будет в дневное время. Если планируете прогулку, лучше выбирайте первую половину дня или вечер, а еще лучше — захватите непромокаемую обувь.
Приятный бонус: осеннее тепло сохраняется
Несмотря на сырость и ветер, в городе держится аномальное для середины сентября тепло, рассказал синоптик Александр Колесов.
- Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12…+14 °C.
- Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до комфортных +15…+17 °C.
Так что осенняя прохлада пока откладывается.
Чем заняться в такую погоду?
Прогулки по набережным и поездки к Финскому заливу лучше перенести. На воде ожидаются сильные волны, а у реки будет слишком неуютно.
Зато такие выходные — идеальный повод сходить в музей, заглянуть в уютную кафейню или устроить домашний киномарафон под шум дождя за окном.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург на этих выходных.