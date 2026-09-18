Простая чистка дымохода печи — метод с паром: дёшево и сердито

Дымоход со временем забивается сажей, но чистить его можно без дорогих средств и вызова мастера.

У кого есть печь или камин, тот знает: дымоход рано или поздно забивается сажей. Тяга падает, печь начинает дымить, а чистить её дорого и хлопотно. Но есть старые народные методы, которые помогают обойтись своими силами, пишет автор блога "Холод".

Картофельные очистки

Самый простой способ — использовать отходы, которые всегда есть на кухне. Картофельные очистки, в том числе от гнилой картошки, бросают в топку вместе с дровами. При горении крахмал размягчает сажу, и она отслаивается от стенок дымохода. Метод дешёвый, безопасный и не требует специальных средств. Регулярное применение помогает поддерживать тягу и избегать сильного засорения.

Соль

Раз в месяц можно добавлять в топку горсть обычной поваренной соли. При горении она разрушающе действует на свежую копоть — сажа становится рыхлой и легче отходит от стенок. Однако старую запущенную сажу соль не уберёт: она работает только как профилактика. Зато этот способ безопасен для печи и не оставляет запаха.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова столкнулась с проблемой, когда старая печь стала дымить, а дымоход зарастал так, что чистить его приходилось дважды в месяц. Вызвать специалиста было дорого, и она вспомнила дедовский метод. Начала бросать в топку картофельные очистки — и результат превзошёл ожидания: тяга восстановилась, сажа перестала скапливаться. Кстати, раньше её дедушка вместе с дровами бросал таблетку нафталина. Однако этот способ опасен: резкий запах потом трудно выветрить, а если в дымоходе есть трещины, пары могут взорваться и разрушить печь. Поэтому нафталин лучше не использовать. Теперь Евгения раз в месяц проводит профилактику очистками, и печь работает как новая.

Вывод

Картофельные очистки — доступный и безопасный способ чистки дымохода. Соль помогает при регулярном применении, но не заменяет механическую чистку. Нафталин опасен и не рекомендуется. Лучше использовать проверенные народные методы, которые не вредят печи и дому.

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