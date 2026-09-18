Капусту не квашу, знаю другой рецепт: пикантный вкус, аппетитный хруст — готова через 24 часа

Как приготовить маринованную капусту

Приготовить капусту можно разными способами. Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала о своем любимом рецепте. После маринования капуста остаётся хрустящей, а морковь и лук добавляют ей сочности и аромата. Капуста готовится быстро, пробовать ее можно на следующий день.

Вам понадобится

Капуста белокочанная — 1,5 кг

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Для маринада:

Растительное масло — 100 мл

Сахар — 90 г

Уксус яблочный — 100 мл

Соль — 1,5 ч. л.

Горчица — 1 ч. л.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту узкой соломкой. Морковь натрите на тёрке. Лук нарежьте четверть кольцами. Сложите подготовленные овощи в стеклянную посуду и перемешайте.

В сотейник налейте растительное масло, добавьте сахар, соль и горчицу, влейте уксус. Перемешайте. Поставьте на плиту, доведите до кипения и кипятите 5 минут.

Снимите с огня и сразу залейте капусту маринадом. Перемешайте. Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, пару раз перемешав. Разложите по чистым банкам и закройте крышками. Из этого количества получается примерно 2,5 литра.

Поставьте банки в холодильник. На следующий день можно снимать пробу. По словам Натальи, особенно вкусной капуста становится на третий день. Хранить ее нужно в холодильнике, не больше одной недели.

В сети можно найти советы по засолке капусты от других хозяек.

"Переборщила с морковкой - получила мягкую капусту. Проверено". "В прошлом году попробовала капусту засолить в пакете, смешиваю с морковкой и солью, мну, в пакет - и на 3 суток в холодильник, переворачивать 2 раза в сутки. Получилась очень вкусная, закончилась за 4 дня. В этом году буду делать по классике и обязательно ещё в пакете".

Вывод

Этот рецепт — простой способ получить хрустящую, сочную и ароматную закуску без сложных действий. Капуста с морковью и луком в яблочном маринаде с горчицей хороша и в будни, и на праздничном столе.

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