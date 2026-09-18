Городовой / Новости Петербурга / Капусту не квашу, знаю другой рецепт: пикантный вкус, аппетитный хруст — готова через 24 часа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные Полезное
Тепло, но ветрено: Петербург накрывает штормовой циклон Новости Петербурга
Простая чистка дымохода печи — метод с паром: дёшево и сердито Полезное
Влажная салфетка, жировой «холестерин» и слив в люк: из-за чего экологи Петербурга 500 раз выезжали на вызовы в 2026 году Новости Петербурга
Тыква всю зиму как свежая: храню и замораживаю без потери сочности и вкуса Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Капусту не квашу, знаю другой рецепт: пикантный вкус, аппетитный хруст — готова через 24 часа

Опубликовано: 18 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Капусту не квашу, знаю другой рецепт: пикантный вкус, аппетитный хруст — готова через 24 часа
Капусту не квашу, знаю другой рецепт: пикантный вкус, аппетитный хруст — готова через 24 часа
Городовой ру
Как приготовить маринованную капусту 

Приготовить капусту можно разными способами. Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала о своем любимом рецепте. После маринования капуста остаётся хрустящей, а морковь и лук добавляют ей сочности и аромата. Капуста готовится быстро, пробовать ее можно на следующий день.

Вам понадобится

  • Капуста белокочанная — 1,5 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.

Для маринада:

  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — 90 г
  • Уксус яблочный — 100 мл
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Горчица — 1 ч. л.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту узкой соломкой. Морковь натрите на тёрке. Лук нарежьте четверть кольцами. Сложите подготовленные овощи в стеклянную посуду и перемешайте.

В сотейник налейте растительное масло, добавьте сахар, соль и горчицу, влейте уксус. Перемешайте. Поставьте на плиту, доведите до кипения и кипятите 5 минут.

Снимите с огня и сразу залейте капусту маринадом. Перемешайте. Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, пару раз перемешав. Разложите по чистым банкам и закройте крышками. Из этого количества получается примерно 2,5 литра.

Поставьте банки в холодильник. На следующий день можно снимать пробу. По словам Натальи, особенно вкусной капуста становится на третий день. Хранить ее нужно в холодильнике, не больше одной недели.

В сети можно найти советы по засолке капусты от других хозяек.

"Переборщила с морковкой - получила мягкую капусту. Проверено".

"В прошлом году попробовала капусту засолить в пакете, смешиваю с морковкой и солью, мну, в пакет - и на 3 суток в холодильник, переворачивать 2 раза в сутки. Получилась очень вкусная, закончилась за 4 дня. В этом году буду делать по классике и обязательно ещё в пакете".

Вывод

Этот рецепт — простой способ получить хрустящую, сочную и ароматную закуску без сложных действий. Капуста с морковью и луком в яблочном маринаде с горчицей хороша и в будни, и на праздничном столе.

Ранее Городовой рассказал, как испечь яблочный пирог "Три стакана".

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью