Влажная салфетка, жировой «холестерин» и слив в люк: из-за чего экологи Петербурга 500 раз выезжали на вызовы в 2026 году

Замечали иногда неприятный запах во дворе или странные пятна на воде в канале? В Петербурге с такими проблемами борются экологические бригады «Водоканала».
Специалисты подвели итоги своей работы: за год они выезжали на вызовы жителей более 500 раз.
Главный враг свежего воздуха — засоры в трубах
Самая частая причина жалоб петербуржцев — неприятный запах на улице или во дворах. На такие вызовы экологи выезжали 423 раза.
Почти всегда источник «аромата» один — засор в канализационной трубе. А вот появляется он из-за обычной человеческой беспечности.
Что категорически нельзя смывать в унитаз:
- Влажные салфетки и туалетную бумагу из нетканых материалов. Они не растворяются в воде, сбиваются в огромные пробки и наглухо забивают трубы.
- Остатки еды и жир. Застывший жир оседает на стенках труб как холестерин в сосудах.
- Предметы гигиены, ватные палочки и кошачий наполнитель.
Когда труба забивается, сточные воды не могут уходить. Начинается брожение, и неприятный запах идет вверх — в наши дворы и квартиры.
Нелегальных сливателей становится меньше
Другая серьезная проблема — ассенизаторские машины. Недобросовестные водители часто не хотят ездить на специальные пункты приема стоков и платить за утилизацию. Вместо этого они тайком сливают нечистоты в ближайшие канализационные люки.
Но есть и хорошая новость: таких нелегальных сбросов стало меньше на 21%. Экологи совместно с полицией устраивают рейды, ловят нарушителей, берут пробы слитых отходов и передают дела в суд.
Реки и каналы под контролем
Жалоб на загрязнение городских водоемов тоже поубавилось — число вызовов сократилось на четверть (всего 60 выездов за год).
Сейчас «Водоканал» проверяет городские выпуски воды в постоянном режиме. Если в реку или канал попадают грязные стоки, специалисты делают экспресс-анализ прямо на месте.
Это позволяет очень быстро найти предприятие-нарушителя и перекрыть ему сброс.
Наказание для нарушителей и горячая линия
Петербург постепенно становится чище, и в этом есть большая заслуга самих жителей. Горожане стали чаще замечать нарушения и сообщать о них.
За незаконный сброс отходов компаниям-нарушителям грозят серьезные неприятности:
- Штраф до 250 тысяч рублей.
- Полная приостановка работы на срок до 90 дней.
Что делать, если вы увидели нарушение? Если вы заметили, как ассенизаторская машина сливает отходы в люк, у реки или в лесополосе, не проходите мимо. Снимите процесс на видео или сфотографируйте так, чтобы был виден номер машины.
После этого сразу звоните на горячую линию «Водоканала»: 305-09-09 или в полицию. Ваша сигнальная заявка поможет сохранить город чистым.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург проживет три дня выборов.