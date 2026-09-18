Влажная салфетка, жировой «холестерин» и слив в люк: из-за чего экологи Петербурга 500 раз выезжали на вызовы в 2026 году

Самая частая причина жалоб петербуржцев — неприятный запах на улице или во дворах.

Замечали иногда неприятный запах во дворе или странные пятна на воде в канале? В Петербурге с такими проблемами борются экологические бригады «Водоканала».

Специалисты подвели итоги своей работы: за год они выезжали на вызовы жителей более 500 раз.

Главный враг свежего воздуха — засоры в трубах

Самая частая причина жалоб петербуржцев — неприятный запах на улице или во дворах. На такие вызовы экологи выезжали 423 раза.

Почти всегда источник «аромата» один — засор в канализационной трубе. А вот появляется он из-за обычной человеческой беспечности.

Что категорически нельзя смывать в унитаз:

Влажные салфетки и туалетную бумагу из нетканых материалов. Они не растворяются в воде, сбиваются в огромные пробки и наглухо забивают трубы.

Они не растворяются в воде, сбиваются в огромные пробки и наглухо забивают трубы. Остатки еды и жир. Застывший жир оседает на стенках труб как холестерин в сосудах.

Застывший жир оседает на стенках труб как холестерин в сосудах. Предметы гигиены, ватные палочки и кошачий наполнитель.

Когда труба забивается, сточные воды не могут уходить. Начинается брожение, и неприятный запах идет вверх — в наши дворы и квартиры.

Нелегальных сливателей становится меньше

Другая серьезная проблема — ассенизаторские машины. Недобросовестные водители часто не хотят ездить на специальные пункты приема стоков и платить за утилизацию. Вместо этого они тайком сливают нечистоты в ближайшие канализационные люки.

Но есть и хорошая новость: таких нелегальных сбросов стало меньше на 21%. Экологи совместно с полицией устраивают рейды, ловят нарушителей, берут пробы слитых отходов и передают дела в суд.

Реки и каналы под контролем

Жалоб на загрязнение городских водоемов тоже поубавилось — число вызовов сократилось на четверть (всего 60 выездов за год).

Сейчас «Водоканал» проверяет городские выпуски воды в постоянном режиме. Если в реку или канал попадают грязные стоки, специалисты делают экспресс-анализ прямо на месте.

Это позволяет очень быстро найти предприятие-нарушителя и перекрыть ему сброс.

Наказание для нарушителей и горячая линия

Петербург постепенно становится чище, и в этом есть большая заслуга самих жителей. Горожане стали чаще замечать нарушения и сообщать о них.

За незаконный сброс отходов компаниям-нарушителям грозят серьезные неприятности:

Штраф до 250 тысяч рублей .

. Полная приостановка работы на срок до 90 дней.

Что делать, если вы увидели нарушение? Если вы заметили, как ассенизаторская машина сливает отходы в люк, у реки или в лесополосе, не проходите мимо. Снимите процесс на видео или сфотографируйте так, чтобы был виден номер машины.

После этого сразу звоните на горячую линию «Водоканала»: 305-09-09 или в полицию. Ваша сигнальная заявка поможет сохранить город чистым.

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