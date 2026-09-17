Полторы смены для дворников, умные камеры и «технологическая тишина»: как Петербург проживет три дня выборов

Чтобы голосование прошло гладко, а люди могли спокойно дойти до участков, коммунальщиков перевели на усиленный режим.
Чистые дворы и подходы к участкам
Первое, что заметят петербуржцы, — это чистота. Уборщики переходят на усиленный график и будут работать в полторы смены.
Главное внимание уделят дорогам, которые ведут к избирательным участкам. Дворы, скверы и газоны возле мест для голосования приведут в порядок. На улицы выведут сотни работников и десятки уборочных машин, сообщили в Смольном.
Режим «технологической тишины» и ремонт
На три дня в городе вводят «технологическую тишину». Это значит, что любые раскопки, стройки и плановые ремонты труб временно заморозят. Сделано это для того, чтобы случайно не устроить аварию и не оставить дома или участки без света и воды.
Если же что-то все-таки сломается, чинить будут мгновенно. На круглосуточное дежурство выедут 19 аварийных бригад. У них под рукой будет под сотню единиц спецтехники.
Камеры проследят за порядком
Следить за чистотой и безопасностью будут не только люди, но и умная техника. Специалисты используют систему «Безопасный город». Камеры в реальном времени покажут, где скопился мусор или где нужно срочно подмести.
Нарушения обещали убирать быстро.
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