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Полторы смены для дворников, умные камеры и «технологическая тишина»: как Петербург проживет три дня выборов

Опубликовано: 17 сентября 2026 23:35
 Проверено редакцией
Полторы смены для дворников, умные камеры и «технологическая тишина»: как Петербург проживет три дня выборов
Полторы смены для дворников, умные камеры и «технологическая тишина»: как Петербург проживет три дня выборов
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
С 18 по 20 сентября петербуржцы будут выбирать депутатов сразу трех уровней — от местных советов до Госдумы.

Чтобы голосование прошло гладко, а люди могли спокойно дойти до участков, коммунальщиков перевели на усиленный режим.

Чистые дворы и подходы к участкам

Первое, что заметят петербуржцы, — это чистота. Уборщики переходят на усиленный график и будут работать в полторы смены.

Главное внимание уделят дорогам, которые ведут к избирательным участкам. Дворы, скверы и газоны возле мест для голосования приведут в порядок. На улицы выведут сотни работников и десятки уборочных машин, сообщили в Смольном.

Режим «технологической тишины» и ремонт

На три дня в городе вводят «технологическую тишину». Это значит, что любые раскопки, стройки и плановые ремонты труб временно заморозят. Сделано это для того, чтобы случайно не устроить аварию и не оставить дома или участки без света и воды.

Если же что-то все-таки сломается, чинить будут мгновенно. На круглосуточное дежурство выедут 19 аварийных бригад. У них под рукой будет под сотню единиц спецтехники.

Камеры проследят за порядком

Следить за чистотой и безопасностью будут не только люди, но и умная техника. Специалисты используют систему «Безопасный город». Камеры в реальном времени покажут, где скопился мусор или где нужно срочно подмести.

Нарушения обещали убирать быстро.

Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить отопительный сезон без проблем.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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