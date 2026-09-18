Капля в яйца – и омлет поднимается мгновенно: не опускается даже холодным

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1 стакан на 10-летнюю сковороду — и она снова как из магазина: прощаемся с маслом при жарке

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Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение

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Кисточки – в топку: вот как нанести масло на сковороду нанослоем – минимум жира, максимум пользы

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Беру кастрюлю с водой и яйца: Готовлю самый пышный омлет - воздушнее только в детском саду

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Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех

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