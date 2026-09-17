Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой

Рецепт ленивых пирожков с луком и яйцом

Если хочется домашних пирожков с луком и яйцом, но возиться с дрожжевым тестом, скалкой и лепкой нет желания, выручит рецепт, которым делится канал "Вкусно и полезно". Чтобы приготовить ленивые пирожки, не нужно вымешивать тесто, а вкус у них - не хуже, чем у бабушкиных. По способу приготовления они больше похожи на оладьи.

Если все продукты под рукой, умелые хозяйки управятся за 10–15 минут. Такие пирожки улетают со стола и на завтрак, и вместо хлеба к супу, и просто как перекус.

Как приготовить

Для теста:

Кефир — 450–500 мл (комнатной температуры, так сода лучше сработает)

1 яйцо

2 стакана муки

Соль и сахар по 0,5 ч. л.

Сода — 2/3 ч. л.

Для начинки:

Варёные яйца — 3–4 шт.

Пучок зелёного лука



Сначала подготовьте начинку. Яйца отварите вкрутую, остудите, почистите и порежьте кубиками. Помойте, просушите и мелко нарежьте лук. Смешайте яйца и лук в одной миске, слегка присолите. Если лук немного помять, он станет ароматнее.

Для теста: в глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, разбейте 1 яйцо, добавьте соль и сахар, взбейте венчиком до однородности. Просейте муку и всыпьте вместе с содой. Замесите густое тесто как на оладьи. При необходимости добавьте еще муки.

Теперь самое интересное. Всю начинку выложите прямо в тесто и перемешайте до однородной массы. Получается «ленивое» пирожковое тесто.

Пожарьте пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне под крышкой, до золотистой корочки с каждой стороны. Идеальные пирожки должны быть пышными.

Подавайте со сметаной или нежирным йогуртом.

Мнение читателей

Читатели поделились своими замечаниями в комментариях:

«Это не пирожки, а оладьи с припеком. В качестве припека можно использовать что угодно». «А если добавите тёртый сыр, то будет ещё вкуснее».

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