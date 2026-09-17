Городовой / Новости Петербурга / Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сухие ветки из леса всю осень несу мешками: перед закрытием дачи это бесплатное добро оказывается на вес золота Полезное
Как вывести антибиотики и химию из магазинной курицы за 40 минут: 3 проверенных способа замачивания Полезное
Уха из гигантского котла, разделка тунца и K-pop: куда успеть в Петербурге до конца сентября Новости Петербурга
Не «резина», а воздушное облачко: что я добавляю в сырники, чтобы они не разваливались — не муку и не манку Новости Петербурга
Мышеловки и приманки ставят только в деревнях: винная пробка решает проблему с грызунами Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой

Опубликовано: 17 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой
Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой
Городовой ру
Рецепт ленивых пирожков с луком и яйцом

Если хочется домашних пирожков с луком и яйцом, но возиться с дрожжевым тестом, скалкой и лепкой нет желания, выручит рецепт, которым делится канал "Вкусно и полезно". Чтобы приготовить ленивые пирожки, не нужно вымешивать тесто, а вкус у них - не хуже, чем у бабушкиных. По способу приготовления они больше похожи на оладьи.

Если все продукты под рукой, умелые хозяйки управятся за 10–15 минут. Такие пирожки улетают со стола и на завтрак, и вместо хлеба к супу, и просто как перекус.

Как приготовить

Для теста:

  • Кефир — 450–500 мл (комнатной температуры, так сода лучше сработает)
  • 1 яйцо
  • 2 стакана муки
  • Соль и сахар по 0,5 ч. л.
  • Сода — 2/3 ч. л.

Для начинки:

  • Варёные яйца — 3–4 шт.
  • Пучок зелёного лука


Сначала подготовьте начинку. Яйца отварите вкрутую, остудите, почистите и порежьте кубиками. Помойте, просушите и мелко нарежьте лук. Смешайте яйца и лук в одной миске, слегка присолите. Если лук немного помять, он станет ароматнее.

Для теста: в глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, разбейте 1 яйцо, добавьте соль и сахар, взбейте венчиком до однородности. Просейте муку и всыпьте вместе с содой. Замесите густое тесто как на оладьи. При необходимости добавьте еще муки.

Теперь самое интересное. Всю начинку выложите прямо в тесто и перемешайте до однородной массы. Получается «ленивое» пирожковое тесто.

Пожарьте пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне под крышкой, до золотистой корочки с каждой стороны. Идеальные пирожки должны быть пышными.
Подавайте со сметаной или нежирным йогуртом.

Мнение читателей

Читатели поделились своими замечаниями в комментариях:

«Это не пирожки, а оладьи с припеком. В качестве припека можно использовать что угодно».

«А если добавите тёртый сыр, то будет ещё вкуснее».

Ранее Городовой поделился рецептом капустников.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью