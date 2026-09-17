Как вывести антибиотики и химию из магазинной курицы за 40 минут: 3 проверенных способа замачивания

Магазинная курица не пахнет курицей, а бульон получается с белыми хлопьями — так дают о себе знать антибиотики и фосфаты. Соль, уксус или лимон за 40–60 минут вытягивают химию из мяса и возвращают ему натуральный вкус.

Знакомая картина: варишь бройлера из супермаркета, а бульон получается бледным, без того самого насыщенного аромата. На стенках кастрюли оседают белые хлопья, а мясо больше напоминает губку, чем птицу. Причина — не в сорте и не в свежести. Промышленные бройлеры проходят курс антибиотиков для профилактики болезней, а фосфаты, которыми их обрабатывают, удерживают воду в тканях и увеличивают вес. Просто сполоснуть тушку под краном бесполезно: химия сидит глубоко в волокнах, и вода её не достанет, пишет pogovorim.by.

Что происходит при замачивании

Растворы, о которых пойдёт речь, работают по принципу осмоса. Соль, уксус или лимонная кислота создают среду, которая заставляет мышечные волокна отдавать накопленное вместе с лишней влагой. Через 40 минут — два часа вода в ёмкости мутнеет, а сверху появляется белесая плёнка. Это выходят фосфаты. Если такого эффекта нет — либо курица хорошая, либо метод не сработал.

Три раствора — три характера

Соль. Самый мягкий вариант. Две ложки на литр воды, полтора-два часа в холодильнике. Соль не агрессивна, поэтому передержать сложно — мясо не испортится.

Уксус. Действует быстрее — 35–40 минут. Яблочный уксус заодно убирает неприятный запах. Но здесь важна точность: если оставить дольше, волокна пересохнут, и курица станет жёсткой.

Лимон с солью. Компромисс между скоростью и бережностью. Час в растворе с соком половины лимона — и мясо не только очищается, но и размягчается. Корки тоже идут в дело — они усиливают эффект.

После процедуры

Курицу ополаскивают под холодной водой и обсушивают полотенцем. Дальше — варка, запекание или жарка. Разница заметна сразу: бульон прозрачный, без хлопьев, а вкус напоминает ту самую фермерскую птицу, которую сложно найти в магазине.

Вывод

Магазинную курицу можно очистить от антибиотиков и фосфатов с помощью соли, уксуса или лимона. Замачивание занимает от 40 минут до двух часов, а результат заметен сразу: уходит запах, улучшается вкус, а бульон становится чистым.

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