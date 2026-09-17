Кофе, философия и утренний маршрут № 4: экскурсовод покажет, как проходил день Екатерины II в Царском Селе

Царское Село — это не просто пышный дворец и красивый парк. Это место с невероятной и драматичной историей. В эти сентябрьские дни здесь можно не только прогуляться по императорским маршрутам, но и вспомнить важные страницы прошлого.

Погружение в день Екатерины II

Хотите узнать, как проходило утро главной императрицы России? 19 сентября в 16:50 пройдет особенная авторская экскурсия «Один день Екатерины Великой», рассказали в канале музея.

Екатерина II была человеком удивительной дисциплины. Она вставала в пять утра, пила очень крепкий кофе и сразу принималась за государственные дела.

При этом она успевала писать пьесы, вести переписку с философами и лично выбирать проекты для строительства.

На прогулке вам покажут личные комнаты царицы в Зубовском флигеле. Их интерьеры в античном стиле создавал архитектор Чарльз Камерон. А финальной точкой маршрута станет изящный павильон «Грот» у самого Большого пруда.

Как попасть на прогулку?

Мероприятие рассчитано на гостей от 12 лет.

Где собираемся: у входа на экспозицию «Екатерина II. Личное пространство» (маршрут № 4).

у входа на экспозицию «Екатерина II. Личное пространство» (маршрут № 4). Цена вопроса: 1600 рублей. В эту стоимость уже входит входной билет в парк.

Черные дни в истории города

Сентябрь для Царского Села — это еще и время памяти. В ночь на 18 сентября 1941 года город Пушкин оккупировали фашистские войска.

Враг продержался здесь 859 дней. В царских залах устраивали казармы, а бесценные сокровища грабили. Именно в этот период была безвозвратно утеряна знаменитая Янтарная комната.

Когда 24 января 1944 года советские войска освободили город, он был практически пуст. Кто-то умер от голода, кого-то замучили фашисты, а кого-то угнали на работы в Германию. Сам дворцовый комплекс превратился в руины.

Возрождение из пепла

То, что мы видим в Екатерининском парке сегодня, — настоящее чудо. В 1944 году казалось, что восстановить эту красоту невозможно.

Однако благодаря подвигу реставраторов дворец буквально собрали по кусочкам. Мастера по крупицам воссоздавали лепнину, паркет и живопись.

Гуляя сегодня по аллеям парка, стоит помнить: вся эта невероятная красота была спасена для нас ценой огромных усилий.

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