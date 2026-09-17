Кофе, философия и утренний маршрут № 4: экскурсовод покажет, как проходил день Екатерины II в Царском Селе

Погружение в день Екатерины II
Хотите узнать, как проходило утро главной императрицы России? 19 сентября в 16:50 пройдет особенная авторская экскурсия «Один день Екатерины Великой», рассказали в канале музея.
Екатерина II была человеком удивительной дисциплины. Она вставала в пять утра, пила очень крепкий кофе и сразу принималась за государственные дела.
При этом она успевала писать пьесы, вести переписку с философами и лично выбирать проекты для строительства.
На прогулке вам покажут личные комнаты царицы в Зубовском флигеле. Их интерьеры в античном стиле создавал архитектор Чарльз Камерон. А финальной точкой маршрута станет изящный павильон «Грот» у самого Большого пруда.
Как попасть на прогулку?
Мероприятие рассчитано на гостей от 12 лет.
- Где собираемся: у входа на экспозицию «Екатерина II. Личное пространство» (маршрут № 4).
- Цена вопроса: 1600 рублей. В эту стоимость уже входит входной билет в парк.
Черные дни в истории города
Сентябрь для Царского Села — это еще и время памяти. В ночь на 18 сентября 1941 года город Пушкин оккупировали фашистские войска.
Враг продержался здесь 859 дней. В царских залах устраивали казармы, а бесценные сокровища грабили. Именно в этот период была безвозвратно утеряна знаменитая Янтарная комната.
Когда 24 января 1944 года советские войска освободили город, он был практически пуст. Кто-то умер от голода, кого-то замучили фашисты, а кого-то угнали на работы в Германию. Сам дворцовый комплекс превратился в руины.
Возрождение из пепла
То, что мы видим в Екатерининском парке сегодня, — настоящее чудо. В 1944 году казалось, что восстановить эту красоту невозможно.
Однако благодаря подвигу реставраторов дворец буквально собрали по кусочкам. Мастера по крупицам воссоздавали лепнину, паркет и живопись.
Гуляя сегодня по аллеям парка, стоит помнить: вся эта невероятная красота была спасена для нас ценой огромных усилий.
Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить отопительный сезон без проблем.