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Готовим квартиру к холодам: петербуржцам рассказали, как встретить отопительный сезон без проблем

Опубликовано: 17 сентября 2026 16:31
 Проверено редакцией
Готовим квартиру к холодам: петербуржцам рассказали, как встретить отопительный сезон без проблем
Готовим квартиру к холодам: петербуржцам рассказали, как встретить отопительный сезон без проблем
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Проверить трубы можно уже сейчас.

Осень наступила, и скоро во всех домах потеплеют батареи. Чтобы встретить отопительный сезон без протечек и холодного воздуха в комнатах, квартиру лучше подготовить заранее.

Государственная жилищная инспекция Петербурга дала советы, которые уберегут вас от аварий и помогут сохранить тепло.

Шаг 1. Осмотрите батареи и трубы

Не ждите, пока по трубам пойдет горячая вода. Проверьте их прямо сейчас.

  • Внимательно осмотрите сам радиатор и стыки труб.
  • Ищите следы ржавчины, капли, подтеки или трещины.
  • Если увидели что-то подозрительное — сразу звоните в свою управляющую компанию (УК).

Шаг 2. Забудьте о самодеятельности

Запомните главное правило: отопление в доме — это общая система.

  • Не пытайтесь сами сливать воду из батарей.
  • Не переносите и не демонтируйте трубы самостоятельно.
  • Ошибка может оставить без тепла весь стояк или привести к потопу.
  • Хотите поменять старую батарею? Сначала сходите в УК. Узнайте требования и уточните, считается ли радиатор общедомовым имуществом.

Шаг 3. Сохраните тепло в квартире

Даже хорошие батареи не помогут, если тепло уходит на улицу.

  • Проверьте окна. Если из щелей дует, отрегулируйте фурнитуру или замените старые резинки-уплотнители.
  • Освободите радиаторы. Не закрывайте их плотными шторами и не двигайте к ним вплотную диваны. Теплый воздух должен свободно ходить по комнате.

Шаг 4. Проверьте работу системы после запуска

Когда отопление включат, не спешите радоваться.

  • Прикоснитесь к батарее. Она должна греться равномерно и сверху, и снизу.
  • Если верхушка холодная — в системе скопился воздух (образовалась пробка). Спустить его можно через кран Маевского на батарее или вызвав сантехника.
  • Главный показатель — не кипяток в батарее, а градусник в комнате. По стандартам, нормальная температура в жилом помещении зимой — от +18 до +22 °C.

Что делать, если дома все равно холодно?

Не нужно терпеть и ходить по квартире в двух свитерах. Подайте заявку в управляющую компанию.

Проще всего сделать это через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Там можно описать проблему, приложить фото и отслеживать статус заявки.

А если батареи холодные у всех соседей, отправьте через приложение коллективное обращение — так проблему решат еще быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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