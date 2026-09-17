Готовим квартиру к холодам: петербуржцам рассказали, как встретить отопительный сезон без проблем

Осень наступила, и скоро во всех домах потеплеют батареи. Чтобы встретить отопительный сезон без протечек и холодного воздуха в комнатах, квартиру лучше подготовить заранее.
Государственная жилищная инспекция Петербурга дала советы, которые уберегут вас от аварий и помогут сохранить тепло.
Шаг 1. Осмотрите батареи и трубы
Не ждите, пока по трубам пойдет горячая вода. Проверьте их прямо сейчас.
- Внимательно осмотрите сам радиатор и стыки труб.
- Ищите следы ржавчины, капли, подтеки или трещины.
- Если увидели что-то подозрительное — сразу звоните в свою управляющую компанию (УК).
Шаг 2. Забудьте о самодеятельности
Запомните главное правило: отопление в доме — это общая система.
- Не пытайтесь сами сливать воду из батарей.
- Не переносите и не демонтируйте трубы самостоятельно.
- Ошибка может оставить без тепла весь стояк или привести к потопу.
- Хотите поменять старую батарею? Сначала сходите в УК. Узнайте требования и уточните, считается ли радиатор общедомовым имуществом.
Шаг 3. Сохраните тепло в квартире
Даже хорошие батареи не помогут, если тепло уходит на улицу.
- Проверьте окна. Если из щелей дует, отрегулируйте фурнитуру или замените старые резинки-уплотнители.
- Освободите радиаторы. Не закрывайте их плотными шторами и не двигайте к ним вплотную диваны. Теплый воздух должен свободно ходить по комнате.
Шаг 4. Проверьте работу системы после запуска
Когда отопление включат, не спешите радоваться.
- Прикоснитесь к батарее. Она должна греться равномерно и сверху, и снизу.
- Если верхушка холодная — в системе скопился воздух (образовалась пробка). Спустить его можно через кран Маевского на батарее или вызвав сантехника.
- Главный показатель — не кипяток в батарее, а градусник в комнате. По стандартам, нормальная температура в жилом помещении зимой — от +18 до +22 °C.
Что делать, если дома все равно холодно?
Не нужно терпеть и ходить по квартире в двух свитерах. Подайте заявку в управляющую компанию.
Проще всего сделать это через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Там можно описать проблему, приложить фото и отслеживать статус заявки.
А если батареи холодные у всех соседей, отправьте через приложение коллективное обращение — так проблему решат еще быстрее.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.