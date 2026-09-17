Городовой / Полезное / Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тру на терке копеечное средство — и вековой нагар слезает сам: через час старая сковорода блестит как утренняя звезда Полезное
Заготовка на зиму «Особенная»: готовим специально для праздничного стола - на Новый год "улетает" первой Новости Петербурга
Готовим квартиру к холодам: петербуржцам рассказали, как встретить отопительный сезон без проблем Новости Петербурга
Больше не корчую пни лопатой: китайский способ устраняет проблему с участка без хлопот и техники Полезное
Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19

Опубликовано: 17 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19
Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19
Городовой ру
Пример выглядит простым, но ошибка в порядке действий меняет ответ. 

Школьная арифметика кажется простой ровно до того момента, пока в выражении не появляются скобки, степени и несколько операций подряд. Стоит перепутать последовательность — и результат уйдёт в сторону, пишет "ГородОк". Проверьте себя на примере.

Условие

(80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19

Попробуйте решить самостоятельно, не подглядывая.

Разбор по шагам

  1. Сначала разбираемся со скобками. Считаем разность в первой: 80 − 52 = 28. Затем во второй: 15 − 11 = 4. Выражение принимает вид: 28 : 4 · 2² + 7² − 19.
  2. Теперь степени. Два в квадрате — это 4, семь в квадрате — 49. Получаем: 28 : 4 · 4 + 49 − 19.
  3. Дальше — самый опасный момент. Деление и умножение равноправны, поэтому выполняются по порядку слева направо. Сначала делим: 28 : 4 = 7. Затем умножаем: 7 · 4 = 28. Остаётся: 28 + 49 − 19
  4. Складываем: 28 + 49 = 77. Вычитаем: 77 − 19 = 58.

Ответ: 58

Где чаще всего ошибаются

Некоторые сначала перемножают 4 · 4, а потом делят 28 на 16. Это нарушает правило: после скобок и степеней деление и умножение идут строго в том порядке, в котором записаны. Именно на этом шаге теряется правильный ответ.

Вывод

Этот пример наглядно показывает, что даже простые вычисления требуют дисциплины: скобки, степени, затем деление и умножение слева направо, и только потом сложение и вычитание. Ошибка в одном шаге меняет результат, поэтому такие разминки полезны — они тренируют внимательность и помогают не терять ход мысли в повседневных расчётах.

У вас получилось именно это число? Поздравляем, значит порядок действий вы помните безошибочно. Решите ещё один пример.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью