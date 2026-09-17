Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19

Школьная арифметика кажется простой ровно до того момента, пока в выражении не появляются скобки, степени и несколько операций подряд. Стоит перепутать последовательность — и результат уйдёт в сторону, пишет "ГородОк". Проверьте себя на примере.
Условие
(80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19
Попробуйте решить самостоятельно, не подглядывая.
Разбор по шагам
- Сначала разбираемся со скобками. Считаем разность в первой: 80 − 52 = 28. Затем во второй: 15 − 11 = 4. Выражение принимает вид: 28 : 4 · 2² + 7² − 19.
- Теперь степени. Два в квадрате — это 4, семь в квадрате — 49. Получаем: 28 : 4 · 4 + 49 − 19.
- Дальше — самый опасный момент. Деление и умножение равноправны, поэтому выполняются по порядку слева направо. Сначала делим: 28 : 4 = 7. Затем умножаем: 7 · 4 = 28. Остаётся: 28 + 49 − 19
- Складываем: 28 + 49 = 77. Вычитаем: 77 − 19 = 58.
Ответ: 58
Где чаще всего ошибаются
Некоторые сначала перемножают 4 · 4, а потом делят 28 на 16. Это нарушает правило: после скобок и степеней деление и умножение идут строго в том порядке, в котором записаны. Именно на этом шаге теряется правильный ответ.
Вывод
Этот пример наглядно показывает, что даже простые вычисления требуют дисциплины: скобки, степени, затем деление и умножение слева направо, и только потом сложение и вычитание. Ошибка в одном шаге меняет результат, поэтому такие разминки полезны — они тренируют внимательность и помогают не терять ход мысли в повседневных расчётах.
У вас получилось именно это число? Поздравляем, значит порядок действий вы помните безошибочно. Решите ещё один пример.