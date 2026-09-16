Проверьте свои математические навыки: решите пример 20 − 6 ÷ 2 × (3 + 1)

Пример 20 − 6 ÷ 2 × (3 + 1) выглядит простым, но проверить порядок действий стоит — особенно без калькулятора.

Учительница у доски, мелок в руке, тишина в классе. Кто-то считает в уме, кто-то тянет руку — уточнить порядок действий. Этот навык остаётся с нами на всю жизнь, даже если мы давно не открывали учебник, пишет SakhaDay. Проверить себя никогда не поздно.

Задание

Пример, который для читателей составила учитель математики Галина Соколова, выглядит просто:

20 − 6 ÷ 2 × (3 + 1) = ?

Правило одно: сначала скобки, потом умножение и деление слева направо, и лишь затем сложение и вычитание. Попробуйте справиться без калькулятора — даём полминуты.

Разбор

Открываем скобки: 3 + 1 = 4. Теперь очередь деления и умножения — идём слева направо: 6 ÷ 2 = 3. Умножаем: 3 × 4 = 12. И последний шаг — вычитание: 20 − 12 = 8. Ответ: 8.

Зачем это нужно

Устный счёт — это не экзамен, а тренировка. Он держит в тонусе память, внимание и скорость реакции. Врачи и педагоги советуют время от времени решать простые примеры: это помогает сохранять ясность ума и быстрее принимать решения в бытовых ситуациях — от подсчёта сдачи до планирования расходов.

Вывод

Сошлось — значит, порядок действий у вас уже на автомате. Не вышло — тоже не страшно: важен не столько ответ, сколько сама тренировка. Такая практика в любом возрасте помогает держать ум в тонусе.

Понравился пример? Решите ещё один.