В «Чижике» разбирают мини-печи, аэрогрили и тележки-«трёхэтажки»: 5 находок для кухни, которые сразу хочется тащить домой

Какие товары из "Чижика" могут пригодиться на каждой кухне

В “Чижике” постоянно появляются полезные вещи для дома, при этом среди последних новинок стоит выделить пять кухонных находок. В магазинах можно найти аэрогриль, тележку-”трехэтажку”, мини-печь, а также два полезных набора. Рассмотрим все подробнее.

Мини-печь (2299 рублей)

Представленная модель имеет мощность 700 Вт и объем 10 литров. Она станет спасением для дачи и маленькой кухни, где обычный духовой шкаф и не нужен. В мини-печи можно готовить привычную еду без потери качества.

Аэрогриль (2999 рублей)

Объем чаши на 2,5 литра рассчитан примерно на двух человек, поэтому техника сможет разместиться даже на маленькой кухне. Обычно аэрогрили являются слишком громоздкими, но здесь эта проблема решается.

Трехэтажная тележка (1299 рублей)

Тележка занимает минимальное количество места в квартире, так как пластиковые ящики находятся друг над другом. В нее можно складывать салфетки, полотенца, овощи и различные бытовые мелочи.

Миски с дуршлагом (349 рублей)

В наборе есть три емкости объемом 5, 1,3 и 2,2 литра, а также дуршлаг. С помощью такого набора получится замешивать тесто, промывать, смешивать продукты, сообщает usolie.info со ссылкой на materinstvo.ru.

Контейнеры (349 рублей)

В комплекте насчитывается три емкости, в которых можно хранить макароны, сахар, чай, крупы и прочие сухие продукты. Контейнеры имеют герметичные крышки, которые лучше проверить перед приобретением.

Вывод

Из новой коллекции товаров в “Чижике” можно купить сразу пять полезных вещей для кухни. Они помогут навести порядок и приготовить горячие блюда без плиты и духовки.

Материал носит информационный характер и не является рекламой или антирекламой товаров и магазинов.

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