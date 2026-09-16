Не в чулке и не в холодильнике: как хранить чеснок — не плесневеет и не прорастает

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Сбербанк ввел полезное изменение для всех, кто использует приложение банка — что изменилось и как это работает

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В сентябре — чесноку нужно как воздух: 10 л на кв. метр — головки с кулак, надежная подкормка

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1 хитрость при хранении – и яблоки с дачи ем до Нового года, хрустят как первый снег

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Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам – эта культура любит точность

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Одна банка — сразу на щи, солянку и ленивые голубцы: заготовка 3 в 1 спасает всю зиму

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