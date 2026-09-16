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Пачка творога и стакан кефира: пеку вкуснющие трубочки за 20 минут — нежнее магазинных пустышек

Опубликовано: 16 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Пачка творога и стакан кефира: пеку вкуснющие трубочки за 20 минут — нежнее магазинных пустышек
Пачка творога и стакан кефира: пеку вкуснющие трубочки за 20 минут — нежнее магазинных пустышек
Городовой ру
Нежное угощение к чаю

Рецептура приготовления творожных трубочек позволяет получить золотистую корочку при сохранении нежной текстуры начинки, что выгодно отличает этот продукт от аналогов промышленного производства.

Ингредиенты для основы:

  • 1 яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 150 мл кефира;
  • 100 г сливочного масла;
  • 300 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Процесс приготовления

Яйцо взбивается с сахаром и солью, далее вводится размягченное сливочное масло и кефир. После тщательного перемешивания добавляется просеянная мука с разрыхлителем; замешивается эластичное, не липнущее к рукам тесто, которое необходимо выдержать в течение 10 минут.

Состав начинки

  • 200 г творога;
  • 1 яичный белок;
  • 1 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. сахарной пудры.

Процесс приготовления

Тесто разделяется на две части, раскатывается до толщины 2–3 мм и нарезается на порционные квадраты.

Для удобства дозирования творожную массу рекомендуется переложить в кондитерский мешок и нанести по диагонали квадрата.

Свободные края теста соединяются над начинкой, формируя аккуратную трубочку.

Заготовки выкладываются на противень, смазываются смесью желтка с молоком и выпекаются при температуре 180°C в течение 20 минут до приобретения золотистого оттенка. Готовые изделия необходимо слегка остудить и декорировать сахарной пудрой. Сочетание нежного теста и сочной творожной начинки делает этот десерт идеальным дополнением к чаю или кофе.

Ранее мы рассказали, как пожарить вкусную картошку.

Автор:
Ксения Давыдова
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