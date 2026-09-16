Пачка творога и стакан кефира: пеку вкуснющие трубочки за 20 минут — нежнее магазинных пустышек

Рецептура приготовления творожных трубочек позволяет получить золотистую корочку при сохранении нежной текстуры начинки, что выгодно отличает этот продукт от аналогов промышленного производства.
Ингредиенты для основы:
- 1 яйцо;
- 50 г сахара;
- 150 мл кефира;
- 100 г сливочного масла;
- 300 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Процесс приготовления
Яйцо взбивается с сахаром и солью, далее вводится размягченное сливочное масло и кефир. После тщательного перемешивания добавляется просеянная мука с разрыхлителем; замешивается эластичное, не липнущее к рукам тесто, которое необходимо выдержать в течение 10 минут.
Состав начинки
- 200 г творога;
- 1 яичный белок;
- 1 ст. л. муки;
- 2 ст. л. сахарной пудры.
Процесс приготовления
Тесто разделяется на две части, раскатывается до толщины 2–3 мм и нарезается на порционные квадраты.
Для удобства дозирования творожную массу рекомендуется переложить в кондитерский мешок и нанести по диагонали квадрата.
Свободные края теста соединяются над начинкой, формируя аккуратную трубочку.
Заготовки выкладываются на противень, смазываются смесью желтка с молоком и выпекаются при температуре 180°C в течение 20 минут до приобретения золотистого оттенка. Готовые изделия необходимо слегка остудить и декорировать сахарной пудрой. Сочетание нежного теста и сочной творожной начинки делает этот десерт идеальным дополнением к чаю или кофе.
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