Петербург потратит 650 миллионов рублей на чистоту мостов: кто и как будет за ними ухаживать

Подрядчику нужно мыть и чистить от снега неразводные мосты, путепроводы, эстакады и транспортные развязки.

Санкт-Петербург невозможно представить без мостов и развязок. Но чтобы они выглядели опрятно и служили долго, за ними нужно постоянно ухаживать.

Почти 655 миллионов на чистоту

Предприятие «Мостотрест» объявило крупный тендер. На регулярную уборку мостов, эстакад и путепроводов город выделяет 654,9 миллиона рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на данные госзакупок.

Победитель аукциона зайдёт на объекты уже в середине октября, а завершит работу только в конце ноября 2027 года.

Какие объекты попали в список

В документы включили 24 крупные позиции во всех районах города. В их числе нет знаменитых разводных мостов вроде Дворцового — речь идёт о «рабочих лошадках» транспортной системы.

Подрядчик будет следить за неразводными мостами, эстакадами и сложными развязками. Среди них:

путепровод на Дунайском проспекте;

Мало-Крестовский и Краснофлотский мосты;

мост Шаумяна и Большой Яблоновский мост;

Литейный мост в Сестрорецке и другие объекты.

Что входит в обязанности подрядчика

Работы хватит на каждый сезон. Летом и весной мосты будут мыть, подметать и очищать от пыли. Урны рядом с ними должны вытряхивать регулярно.

Зимой задача усложнится. Подрядчику придётся оперативно чистить проезжую часть и тротуары от снега, вывозить сугробы на плавильные пункты и обрабатывать асфальт средствами от гололёда.

Убирать будут как с помощью спецтехники, так и вручную — там, где машины пройти не смогут.

Зачем это нужно и в чём главная сложность

Мосты — это сложные инженерные сооружения. Влажность, грязь и дорожные реагенты быстро разъедают бетон и металл. Если вовремя не смывать грязь и соль, сооружения начнут разрушаться гораздо быстрее. По сути, чистка — это профилактика дорогого ремонта.

При этом перед уборщиками поставили строгое условие: работа не должна мешать людям. Спецтехника и дворники не имеют права создавать пробки или угрожать безопасности водителей и пешеходов.

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