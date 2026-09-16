Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни

Успейте поймать солнце перед затяжным дождем.

Санкт-Петербург в своем репертуаре: погода снова меняется буквально на глазах. Сегодня город порадует почти летним теплом. Но расслабляться не стоит — дожди уже на подходе.

Какая погода ждет нас сегодня?

В город пришел теплый воздух, а ветер сменился на южный. Днем термометры покажут отличные +19 °C. Это ощутимо теплее, чем было вчера, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

До самой ночи никаких осадков не будет. Более того, в середине дня из-за туч выйдет солнце. Если вы планировали прогулку или дела на свежем воздухе — это идеальный момент.

Ночной сюрприз и дождливый четверг

Идиллия закончится ближе к ночи. К Петербургу подбирается очередной циклон, который принесет с собой плотные тучи и осадков.

Когда начнет капать: во второй половине ночи.

во второй половине ночи. Сколько продержится дождь: почти весь четверг. Быстро тучи не рассеются, так что дождь затянется на всю первую половину дня.

почти весь четверг. Быстро тучи не рассеются, так что дождь затянется на всю первую половину дня. Когда прояснится: осадки прекратятся только к вечеру четверга.

В четверг из-за дождя станет немного прохладнее — около +15…+17 °C. Зато ночи перестанут быть холодными: столбики термометров не опустятся ниже +10 °C.

Прогноз на ближайшие дни и полезные советы

До конца недели сильных изменений в погоде не предвидится. Нас ждут обычные петербургские будни: периодические кратковременные дожди и дневная температура в районе +15…+18 °C.

Из-за высокой влажности температура воздуха может ощущаться чуть ниже реальных цифр. Сильного и штормового ветра синоптики не обещают, но расслабляться не стоит.

Главный совет на ближайшие дни: не забудьте достать зонт и выбрать непромокаемую обувь. А сегодня обязательно прогуляйтесь днем — следующего солнечного «окна» придется немного подождать.

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