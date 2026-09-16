Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни

Санкт-Петербург в своем репертуаре: погода снова меняется буквально на глазах. Сегодня город порадует почти летним теплом. Но расслабляться не стоит — дожди уже на подходе.
Какая погода ждет нас сегодня?
В город пришел теплый воздух, а ветер сменился на южный. Днем термометры покажут отличные +19 °C. Это ощутимо теплее, чем было вчера, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
До самой ночи никаких осадков не будет. Более того, в середине дня из-за туч выйдет солнце. Если вы планировали прогулку или дела на свежем воздухе — это идеальный момент.
Ночной сюрприз и дождливый четверг
Идиллия закончится ближе к ночи. К Петербургу подбирается очередной циклон, который принесет с собой плотные тучи и осадков.
- Когда начнет капать: во второй половине ночи.
- Сколько продержится дождь: почти весь четверг. Быстро тучи не рассеются, так что дождь затянется на всю первую половину дня.
- Когда прояснится: осадки прекратятся только к вечеру четверга.
В четверг из-за дождя станет немного прохладнее — около +15…+17 °C. Зато ночи перестанут быть холодными: столбики термометров не опустятся ниже +10 °C.
Прогноз на ближайшие дни и полезные советы
До конца недели сильных изменений в погоде не предвидится. Нас ждут обычные петербургские будни: периодические кратковременные дожди и дневная температура в районе +15…+18 °C.
Из-за высокой влажности температура воздуха может ощущаться чуть ниже реальных цифр. Сильного и штормового ветра синоптики не обещают, но расслабляться не стоит.
Главный совет на ближайшие дни: не забудьте достать зонт и выбрать непромокаемую обувь. А сегодня обязательно прогуляйтесь днем — следующего солнечного «окна» придется немного подождать.
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