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Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни

Опубликовано: 16 сентября 2026 12:19
 Проверено редакцией
Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни
Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни
фото: Городовой.ру
Успейте поймать солнце перед затяжным дождем.

Санкт-Петербург в своем репертуаре: погода снова меняется буквально на глазах. Сегодня город порадует почти летним теплом. Но расслабляться не стоит — дожди уже на подходе.

Какая погода ждет нас сегодня?

В город пришел теплый воздух, а ветер сменился на южный. Днем термометры покажут отличные +19 °C. Это ощутимо теплее, чем было вчера, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

До самой ночи никаких осадков не будет. Более того, в середине дня из-за туч выйдет солнце. Если вы планировали прогулку или дела на свежем воздухе — это идеальный момент.

Ночной сюрприз и дождливый четверг

Идиллия закончится ближе к ночи. К Петербургу подбирается очередной циклон, который принесет с собой плотные тучи и осадков.

  • Когда начнет капать: во второй половине ночи.
  • Сколько продержится дождь: почти весь четверг. Быстро тучи не рассеются, так что дождь затянется на всю первую половину дня.
  • Когда прояснится: осадки прекратятся только к вечеру четверга.

В четверг из-за дождя станет немного прохладнее — около +15…+17 °C. Зато ночи перестанут быть холодными: столбики термометров не опустятся ниже +10 °C.

Прогноз на ближайшие дни и полезные советы

До конца недели сильных изменений в погоде не предвидится. Нас ждут обычные петербургские будни: периодические кратковременные дожди и дневная температура в районе +15…+18 °C.

Из-за высокой влажности температура воздуха может ощущаться чуть ниже реальных цифр. Сильного и штормового ветра синоптики не обещают, но расслабляться не стоит.

Главный совет на ближайшие дни: не забудьте достать зонт и выбрать непромокаемую обувь. А сегодня обязательно прогуляйтесь днем — следующего солнечного «окна» придется немного подождать.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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