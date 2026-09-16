Что будет с гортензией, если провести обрезку осенью: пышные шары или голые стебли весной

Гортензия — королева сада, но вокруг её осенней обрезки до сих пор ведутся жаркие споры.

Многие садоводы, стремясь навести порядок на участке перед зимой, совершают фатальную ошибку, которая может стоить растению цветения в следующем сезоне. Что же на самом деле происходит с кустом, если взяться за секатор в октябре?

Главная опасность: «открытые ворота» для мороза

Основная проблема осенней обрезки — риск вымерзания. Срезы на побегах не успевают затянуться до наступления холодов. Через них внутрь стебля проникает влага, которая при замерзании расширяется и буквально разрывает ткани растения изнутри. Кроме того, свежие раны — это идеальные «ворота» для грибковых инфекций, которые активизируются в сырую осеннюю погоду.

Разные виды — разные правила

Важно понимать, что реакция гортензии зависит от её типа:

Крупнолистная гортензия. Её категорически нельзя обрезать осенью! Цветочные почки закладываются на концах побегов прошлого года. Срезав их, вы лишите себя цветения на всё следующее лето.

Метельчатая и древовидная. Эти виды более терпимы, но и здесь есть нюанс. Опытные садоводы рекомендуют оставлять соцветия на зиму. Они служат естественным «щитом», защищающим почки от ветра и ледяного дождя.

Как поступить правильно?

Если вы хотите помочь гортензии перезимовать, лучше ограничиться санитарной чисткой: удалите только сломанные, сухие или больные ветки. Основную формирующую обрезку лучше перенести на раннюю весну, пока не началось активное сокодвижение. В это время вы четко увидите, какие почки живы, а какие пострадали от морозов.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова обожает гортензии и уже давно выращивает их в своем саду. Она дает важный совет: если осень выдалась дождливой, просто свяжите ветки куста шпагатом, чтобы их не поломало снегом. Это гораздо безопаснее для растения, чем радикальная стрижка.

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