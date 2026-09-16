Петербург становится удобнее: культура в Пулково и умные экраны в метро

Петербург снова меняется к лучшему. Город делает всё, чтобы жителям и туристам было приятно и просто передвигаться по улицам и подземке.
Культура начинается с порога
Теперь погрузиться в атмосферу Северной столицы можно сразу по прилёту. В аэропорту Пулково, в городском транспорте и даже в торговых центрах крутят яркие видеоролики.
На экранах буквaльно оживают Медный всадник, Дворцовая площадь и знаменитые мосты, рассказали в Комитете по транспорту города.
Всё это приурочено к Году петербургской культуры. Если вы хотите быть в курсе всех концертов и выставок, загляните на портал «Культура Петербурга».
Там есть не только полная афиша. Любой житель может предложить свой проект, и его могут включить в официальную программу города.
Поезда «Балтиец» стали ещё умнее
Приятные новости есть и для пассажиров метро. В новых поездах «Балтиец» — тех самых красных составах с широкими дверями и разъёмами для зарядки телефонов — обновили экраны над дверями.
Инженеры перепрошили больше 3100 навигационных табло. Раньше они показывали только название станций. Теперь полезной информации стало в разы больше.
Что именно изменилось на экранах?
Ездить в метро стало проще, особенно если вы редко пользуетесь подземкой:
- Сторона открытия дверей. Экран заранее подскажет, с какой стороны выходить на следующей остановке.
- Номер вагона. Теперь вы точно знаете, в каком вагоне едете. Это удобно, если нужно договориться о встрече.
- Схемы выходов. На табло показывают, куда выведут эскалаторы и переходы на ближайшей станции.
Все новые поезда «Балтиец», которые сойдут с конвейера, будут приезжать в Петербург уже с обновленными табло.
Ранее «Городовой» рассказывал, что трамваи возвращаются на мост Александра Невского.