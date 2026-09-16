Нокаут от приставов: боксер из Камеруна скрывался от алиментов, но попался из-за соцсетей

Приставы нашли камерунского боксера и задержали прямо перед началом занятия.

Тренер из Африки годами «забывал» платить алименты своим маленьким дочерям. В итоге вместо спортивного ринга он отправился мести улицы.

Миллионный долг и жизнь в тени

История началась стандартно. Уроженец Камеруна жил в Петербурге, где у него родились две девочки. Однако со временем семейная идиллия закончилась, а вместе с ней прекратились и выплаты на детей.

Мать девочек долго терпела, но потом пошла к судебным приставам. Тут-то и выяснилось самое интересное. Официально мужчина нигде не работал, жилья в собственности не имел, а по месту прописки не появлялся.

На звонки и письма от приставов он просто не отвечал. Пока спортсмен играл в «прятки», его долг перед собственными детьми перевалил за 1,7 миллиона рублей, рассказали в городском управлении ФССП.

После этого должника объявили в исполнительный розыск.

Задержание перед тренировкой

Приставы не стали прочесывать весь город, а просто открыли социальные сети. Там они быстро нашли профиль беглеца.

Выяснилось, что иностранец активно рекламировал свои услуги и набирал людей на персональные тренировки по боксу. Приставы узнали расписание, пришли в фитнес-клуб и стали ждать.

Занятие так и не началось — тренера забрали прямо с порога спортзала и принудительно доставили в отдел.

Вместо перчаток — метла

На камерунца составили протокол, и дело сразу передали в суд. Судья назначил наказание: 20 часов обязательных работ.

Теперь спортсмену придется на время забыть про хуки и апперкоты. В ближайшие дни его основным спортивным снарядом станет метла или лопата.

Обычно нарушителей отправляют помогать местным коммунальным службам — убирать мусор, чистить улицы или красить ограждения.

Что грозит дальше?

Это только «желтая карточка» в адрес неплательщика. В России действует двухэтапная система наказания за неуплату алиментов. Сначала идет административная ответственность (как раз эти 20 часов работ).

Если после этого мужчина не сделает выводы и не начнет гасить миллионный долг, на него заведут уже уголовное дело. А это грозит реальным сроком.

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