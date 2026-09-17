Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься

Осень уже в разгаре, но клещи и не думают уходить в спячку.

Сентябрь для паразитов — второй пик активности перед зимними холодами. Только за последнюю неделю за помощью к врачам обратились почти полторы тысячи человек. Почти каждый десятый пострадавший — ребенок.

Где проще всего поймать клеща?

Чаще всего клещи кусают на природе за городом. На Ленинградскую область приходится 84% всех укусов. Но вот за помощью люди чаще идут уже по возвращении домой: три четверти пострадавших обратились в клиники Петербурга.

Самые «опасные» районы в области:

Приозерский — абсолютный лидер (40% всех укусов по области).

— абсолютный лидер (40% всех укусов по области). Выборгский (почти 26%).

(почти 26%). Всеволожский (около 19%).

В самом Петербурге тоже нужно быть начеку. Главный антилидер здесь — Курортный район (почти 38% городских случаев). За ним идут Выборгский, Пушкинский и Московский районы.

Чем опасен укус?

Клещи переносят неприятные инфекции. Самые известные — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Энцефалит поражает нервную систему и мозг, а боррелиоз разрушает суставы и сердце.

Симптомы проявляются не сразу, а через 1–2 недели. Стоит насторожиться, если:

Поднялась температура.

Появилась ломота в теле и головная боль.

На месте укуса возникло красное пятно, которое постепенно растет в размерах.

Прививка — лучшая броня

От энцефалита есть надежная защита — прививка. В этом году ее сделали уже более 165 тысяч жителей Петербурга и области.

Главное правило: закончить курс прививок нужно минимум за две недели до выхода в лес. Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.

Как одеваться и ходить в лес

Если прививки нет, надейтесь на правильную экипировку:

Одевайтесь в светлое. На такой ткани черного паучка видно сразу.

На такой ткани черного паучка видно сразу. Заправляйте всё. Штаны — в носки, кофту — в штаны. Клещ всегда ползет снизу вверх.

Штаны — в носки, кофту — в штаны. Клещ всегда ползет снизу вверх. Используйте спреи. Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные), обычные спреи от комаров тут не помогут.

Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные), обычные спреи от комаров тут не помогут. Ходите по центру тропинок. Не лезьте в высокую траву и кусты. Клещи сидят именно там.

Не лезьте в высокую траву и кусты. Клещи сидят именно там. Осматривайте себя. Делайте это каждые 15–20 минут.

Делайте это каждые 15–20 минут. Берегите детей. Малышей лучше нести на руках или везти в коляске. Нижнюю часть коляски обязательно обработайте защитным спреем.

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