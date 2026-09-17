Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься

Сентябрь для паразитов — второй пик активности перед зимними холодами. Только за последнюю неделю за помощью к врачам обратились почти полторы тысячи человек. Почти каждый десятый пострадавший — ребенок.
Где проще всего поймать клеща?
Чаще всего клещи кусают на природе за городом. На Ленинградскую область приходится 84% всех укусов. Но вот за помощью люди чаще идут уже по возвращении домой: три четверти пострадавших обратились в клиники Петербурга.
Самые «опасные» районы в области:
- Приозерский — абсолютный лидер (40% всех укусов по области).
- Выборгский (почти 26%).
- Всеволожский (около 19%).
В самом Петербурге тоже нужно быть начеку. Главный антилидер здесь — Курортный район (почти 38% городских случаев). За ним идут Выборгский, Пушкинский и Московский районы.
Чем опасен укус?
Клещи переносят неприятные инфекции. Самые известные — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Энцефалит поражает нервную систему и мозг, а боррелиоз разрушает суставы и сердце.
Симптомы проявляются не сразу, а через 1–2 недели. Стоит насторожиться, если:
- Поднялась температура.
- Появилась ломота в теле и головная боль.
- На месте укуса возникло красное пятно, которое постепенно растет в размерах.
Прививка — лучшая броня
От энцефалита есть надежная защита — прививка. В этом году ее сделали уже более 165 тысяч жителей Петербурга и области.
Главное правило: закончить курс прививок нужно минимум за две недели до выхода в лес. Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.
Как одеваться и ходить в лес
Если прививки нет, надейтесь на правильную экипировку:
- Одевайтесь в светлое. На такой ткани черного паучка видно сразу.
- Заправляйте всё. Штаны — в носки, кофту — в штаны. Клещ всегда ползет снизу вверх.
- Используйте спреи. Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные), обычные спреи от комаров тут не помогут.
- Ходите по центру тропинок. Не лезьте в высокую траву и кусты. Клещи сидят именно там.
- Осматривайте себя. Делайте это каждые 15–20 минут.
- Берегите детей. Малышей лучше нести на руках или везти в коляске. Нижнюю часть коляски обязательно обработайте защитным спреем.
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