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Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься

Опубликовано: 17 сентября 2026 15:34
 Проверено редакцией
Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься
Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Осень уже в разгаре, но клещи и не думают уходить в спячку.

Сентябрь для паразитов — второй пик активности перед зимними холодами. Только за последнюю неделю за помощью к врачам обратились почти полторы тысячи человек. Почти каждый десятый пострадавший — ребенок.

Где проще всего поймать клеща?

Чаще всего клещи кусают на природе за городом. На Ленинградскую область приходится 84% всех укусов. Но вот за помощью люди чаще идут уже по возвращении домой: три четверти пострадавших обратились в клиники Петербурга.

Самые «опасные» районы в области:

  • Приозерский — абсолютный лидер (40% всех укусов по области).
  • Выборгский (почти 26%).
  • Всеволожский (около 19%).

В самом Петербурге тоже нужно быть начеку. Главный антилидер здесь — Курортный район (почти 38% городских случаев). За ним идут Выборгский, Пушкинский и Московский районы.

Чем опасен укус?

Клещи переносят неприятные инфекции. Самые известные — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Энцефалит поражает нервную систему и мозг, а боррелиоз разрушает суставы и сердце.

Симптомы проявляются не сразу, а через 1–2 недели. Стоит насторожиться, если:

  • Поднялась температура.
  • Появилась ломота в теле и головная боль.
  • На месте укуса возникло красное пятно, которое постепенно растет в размерах.

Прививка — лучшая броня

От энцефалита есть надежная защита — прививка. В этом году ее сделали уже более 165 тысяч жителей Петербурга и области.

Главное правило: закончить курс прививок нужно минимум за две недели до выхода в лес. Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.

Как одеваться и ходить в лес

Если прививки нет, надейтесь на правильную экипировку:

  • Одевайтесь в светлое. На такой ткани черного паучка видно сразу.
  • Заправляйте всё. Штаны — в носки, кофту — в штаны. Клещ всегда ползет снизу вверх.
  • Используйте спреи. Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные), обычные спреи от комаров тут не помогут.
  • Ходите по центру тропинок. Не лезьте в высокую траву и кусты. Клещи сидят именно там.
  • Осматривайте себя. Делайте это каждые 15–20 минут.
  • Берегите детей. Малышей лучше нести на руках или везти в коляске. Нижнюю часть коляски обязательно обработайте защитным спреем.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург впервые в истории назовет свой лучший ресторан.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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