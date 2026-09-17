Битва за идеальный сырник и корюшку: Петербург впервые в истории назовет свой лучший ресторан

Санкт-Петербург — это давно не только Эрмитаж, разводные мосты и дожди. Сегодня сюда едут за вкусной едой и атмосферой.
Прошедшее лето доказало: Северная столица стала главным туристическим магнитом страны, а гости города готовы платить за хорошую кухню.
Впервые в истории: выберут лучший ресторан и завтрак
В конце сентября в Петербурге произойдет важное событие. В городе впервые официально выберут лучший ресторан петербургской кухни, сообщает "ДП" со ссылкой на замглавы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.
А заодно определят место с самым лучшим петербургским завтраком. Ресторанное сообщество шло к этому номинации целых 10 лет.
И это не просто формальность. Петербургская кухня — это уникальный микс из французских дворянских рецептов и северных продуктов.
Здесь вам подадут и знаменитую корюшку, и правильный бефстроганов, и десерты с брусникой. А местный завтрак с нежными сырниками и чашечкой кофе давно стал отдельным ритуалом для гостей города.
На еду не жалеют денег: Петербург обогнал Москву
Туристы в Петербурге любят поесть со вкусом. По данным экспертов, за один поход в ресторан гости города оставляли в среднем 2 518 рублей, пишет ТАСС.
Это больше, чем в Москве, где средний чек составил 2 242 рубля. Петербург уверенно забрал себе первое место в стране по ресторанным тратам.
В Петербург едут в полноценный отпуск
По тратам на отели Петербург тоже оказался вне конкуренции. Средний чек за проживание здесь составил солидные 23 567 рублей. Для сравнения: в Москве этот показатель остановился на отметке 12 137 рублей.
Разница объясняется просто. В столицу чаще прилетают по делам на день-два. А вот в Питер едут надолго — в полноценный отпуск и всей семьей.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в метро Петербурга нет туалетов.