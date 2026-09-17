Городовой / Новости Петербурга / Заменит 100 кг навоза: внесите осенью 100 гр. – и почва будет плодородней чернозема
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Клещи не спят: где чаще всего кусают в Петербурге и области и как защититься Новости Петербурга
Кажется простым, пока не начинаешь считать: решите (80 − 52) : (15 − 11) · 2² + 7² − 19 Полезное
Борьба с онкологией станет эффективнее: в Сестрорецке открыли современный радиологический корпус Новости Петербурга
Прозрачный, как слеза: как сварить куриный бульон без мутности — простые правила Новости Петербурга
Битва за идеальный сырник и корюшку: Петербург впервые в истории назовет свой лучший ресторан Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Заменит 100 кг навоза: внесите осенью 100 гр. – и почва будет плодородней чернозема

Опубликовано: 17 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Заменит 100 кг навоза: внесите осенью 100 гр. – и почва будет плодородней чернозема
Заменит 100 кг навоза: внесите осенью 100 гр. – и почва будет плодородней чернозема
Городовой ру
Это удобрение полностью восстановит плодородие почвы. 

Горчичный жмых является эффективной альтернативой органическим удобрениям, таким как навоз и перегной. По экспертным оценкам, 1 килограмм смеси по своим питательным свойствам сопоставим со 100 килограммами коровьего навоза, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».

Плюсы внесения жмыха в почву

Этот субстрат не только обогащает почву микроэлементами, но и обладает выраженными репеллентными свойствами. Внесение 2–3 столовых ложек состава на квадратный метр осенью способствует снижению численности проволочника, нематод, долгоносиков и слизней. Весеннее внесение при посадке картофеля, лука и чеснока обеспечивает защиту корнеплодов от патогенной микрофлоры. Удобрение является экологически безопасным, исключая накопление нитратов и тяжелых металлов в почве.

Когда и как вносить жмых

Оптимальный период для внесения жмыха — осень, так как процесс его разложения занимает от 3 до 5 месяцев. К началу вегетационного периода питательные вещества переходят в легкоусвояемую для растений форму. Также рекомендуется использовать данное средство в теплицах: внесение 3 столовых ложек состава в сентябре обеспечивает оптимальную подкормку для томатов.

Можно использовать горчичный жмых при посадке озимого чеснока. Рекомендуется нанести жмых на посадочный материал, после чего произвести мульчирование перегноем. Такая мера позволит минимизировать риск возникновения заболеваний культуры и обеспечит необходимые питательные вещества для растений в предстоящем весеннем сезоне.

Ранее мы рассказали, какой сидерат зарекомендовал себя лучше горчицы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью