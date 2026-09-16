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Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака

Опубликовано: 16 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака
Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака
Городовой ру
Идеальный сидерат для грядок

Традиционная практика использования белой горчицы в качестве сидерата зачастую не приносит ожидаемого результата: почва сохраняет высокую плотность, что негативно сказывается на развитии рассады.

Недостатки горчицы

Основной риск заключается в принадлежности горчицы к семейству крестоцветных. Высадка данной культуры на участках, предназначенных для капустных, редиса или репы, повышает вероятность поражения посадок килой и способствует распространению крестоцветной блошки.

Альтернативный сидерат

В связи с этим профессиональное сообщество рекомендует использовать фацелию в качестве универсального почвоулучшителя. Являясь представителем семейства водолистниковых, данное растение исключает возможность переноса общих заболеваний и вредителей на ключевые овощные культуры.

Фацелия является универсальным предшественником для любых овощных, ягодных или зеленных культур.

Тонкая мочковатая корневая система растения формирует плотную сеть в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы, эффективно разрыхляя грунт и повышая его аэрацию и влагоемкость. Кроме того, данный сидерат способствует нормализации кислотности, подавлению сорной растительности и нейтрализации почвенных вредителей, включая проволочника и нематоду.

Ранее мы рассказали, как подготовить герань к периоду покоя.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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