Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака

Традиционная практика использования белой горчицы в качестве сидерата зачастую не приносит ожидаемого результата: почва сохраняет высокую плотность, что негативно сказывается на развитии рассады.
Недостатки горчицы
Основной риск заключается в принадлежности горчицы к семейству крестоцветных. Высадка данной культуры на участках, предназначенных для капустных, редиса или репы, повышает вероятность поражения посадок килой и способствует распространению крестоцветной блошки.
Альтернативный сидерат
В связи с этим профессиональное сообщество рекомендует использовать фацелию в качестве универсального почвоулучшителя. Являясь представителем семейства водолистниковых, данное растение исключает возможность переноса общих заболеваний и вредителей на ключевые овощные культуры.
Фацелия является универсальным предшественником для любых овощных, ягодных или зеленных культур.
Тонкая мочковатая корневая система растения формирует плотную сеть в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы, эффективно разрыхляя грунт и повышая его аэрацию и влагоемкость. Кроме того, данный сидерат способствует нормализации кислотности, подавлению сорной растительности и нейтрализации почвенных вредителей, включая проволочника и нематоду.
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