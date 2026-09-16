Городовой / Новости Петербурга / Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что будет с гортензией, если провести обрезку осенью: пышные шары или голые стебли весной Полезное
Почему моя квашеная капуста стала идеально вкусной, сочной и хрустящей: 5 маленьких хитростей Полезное
Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни Новости Петербурга
Трамваи возвращаются на мост Александра Невского: что изменилось и чего ждать дальше Новости Петербурга
Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Автотранспорт
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке

Опубликовано: 16 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке
Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке
Legion-Media
Трудовая книжка не гарантирует пенсию. Право на выплаты дают страховые взносы от работодателя.

Нет отчислений — нет стажа. Об этом предупредила Оксана Иванова, гендиректор «НПФ Ингосстрах».

Где теряется стаж

Самый частый случай — зарплата в конвертах. Взносы идут лишь с минимальной суммы, а остальное остается в тени. Работа без оформления тоже не дает стажа. Гражданско-правовые договоры не спасут, если заказчик не перечислил взносы. К пенсии разница достигнет тысяч рублей. Вернуть эти деньги уже не получится.

Что не засчитают:

  • Отпуск за свой счет.
  • Уход за ребенком после полутора лет.
  • Обучение в вузе после 2002 года.
  • Работа как индивидуальный предприниматель.

Все эти периоды не подкреплены взносами. Поэтому в расчет они не войдут.

Как проверить себя

Не ждите пенсионного возраста, запрашивайте выписку из лицевого счета заранее. Сверяйте периоды работы и суммы отчислений, требуйте официального трудоустройства. Следите, чтобы взносы шли с полной зарплаты. При пробелах обращайтесь в Соцфонд.

Вывод

Пенсия строится на реальных отчислениях, а не на записях в книжке. Серая зарплата и работа без оформления крадут ваши годы. Разница измеряется тысячами рублей. Контролируйте взносы смолоду.

Полезный совет

Раз в год заказывайте выписку из лицевого счета, обязательно храните договоры и расчетные листы. Кроме того, сверяйте отчисления с фактической зарплатой. При любых, даже незначительных расхождениях действуйте сразу.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью