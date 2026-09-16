Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке

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Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж и не остаться без пенсии

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Первоначальный взнос на вторичку в Петербурге требует 20 зарплат

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Тысячи россиян узнают об этом слишком поздно: без стажа пенсия будет другой

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