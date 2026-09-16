Какой стаж не учитывается для пенсии: что оказалось важнее записи в трудовой книжке

Нет отчислений — нет стажа. Об этом предупредила Оксана Иванова, гендиректор «НПФ Ингосстрах».
Где теряется стаж
Самый частый случай — зарплата в конвертах. Взносы идут лишь с минимальной суммы, а остальное остается в тени. Работа без оформления тоже не дает стажа. Гражданско-правовые договоры не спасут, если заказчик не перечислил взносы. К пенсии разница достигнет тысяч рублей. Вернуть эти деньги уже не получится.
Что не засчитают:
- Отпуск за свой счет.
- Уход за ребенком после полутора лет.
- Обучение в вузе после 2002 года.
- Работа как индивидуальный предприниматель.
Все эти периоды не подкреплены взносами. Поэтому в расчет они не войдут.
Как проверить себя
Не ждите пенсионного возраста, запрашивайте выписку из лицевого счета заранее. Сверяйте периоды работы и суммы отчислений, требуйте официального трудоустройства. Следите, чтобы взносы шли с полной зарплаты. При пробелах обращайтесь в Соцфонд.
Вывод
Пенсия строится на реальных отчислениях, а не на записях в книжке. Серая зарплата и работа без оформления крадут ваши годы. Разница измеряется тысячами рублей. Контролируйте взносы смолоду.
Полезный совет
Раз в год заказывайте выписку из лицевого счета, обязательно храните договоры и расчетные листы. Кроме того, сверяйте отчисления с фактической зарплатой. При любых, даже незначительных расхождениях действуйте сразу.