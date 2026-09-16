Бабье лето или затяжные дожди: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю

Прогноз погоды на 16 сентября

Сколько продлится бабье лето в Северной столице — таким вопросом задаются петербуржцы. Главный синоптик города Александр Колесов в беседе с «Фонтанкой» отметил: шансы, что устойчивое тепло ещё порадует жителей Петербурга, есть, но не в ближайшее время. На это, к слову, указывают и народные приметы.

Ночь на вторник стала самой холодной с начала сентября — минимальная температура составила всего 7 градусов. По прогнозам синоптиков в среду, 16 сентября, в Санкт-Петербурге будет облачно, но без дождей, местами появляется солнце. В утренние часы ожидается температура около +8...+9 днем столбики термометров поднимутся до +18.

С четверга, 17 сентября, на Северную столицу на целую неделю обрушатся дожди, а температура начнет опускаться, до +13...+16 градусов.

Между тем в Ленинградской области отмечаются первые ночные заморозки. Отрицательная температура был зафиксирована в нескольких населенных пунктах.

Если верить народным приметам, то нынешняя погода уже предсказывает, какой будет зима. Если в середине сентября стояла тёплая сухая погода несколько дней подряд, ожидается затяжная зима. А если 16 сентября после полудня пойдет дождь, значит жди ненастья на целую неделю.

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