Городовой / Полезное / Бабье лето или затяжные дожди: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что будет с гортензией, если провести обрезку осенью: пышные шары или голые стебли весной Полезное
Почему моя квашеная капуста стала идеально вкусной, сочной и хрустящей: 5 маленьких хитростей Полезное
Солнечный перерыв до полуночи: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие дни Новости Петербурга
Трамваи возвращаются на мост Александра Невского: что изменилось и чего ждать дальше Новости Петербурга
Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Автотранспорт
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бабье лето или затяжные дожди: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю

Опубликовано: 16 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Бабье лето или затяжные дожди: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Бабье лето или затяжные дожди: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Городовой ру
Прогноз погоды на 16 сентября

Сколько продлится бабье лето в Северной столице — таким вопросом задаются петербуржцы. Главный синоптик города Александр Колесов в беседе с «Фонтанкой» отметил: шансы, что устойчивое тепло ещё порадует жителей Петербурга, есть, но не в ближайшее время. На это, к слову, указывают и народные приметы.

Ночь на вторник стала самой холодной с начала сентября — минимальная температура составила всего 7 градусов. По прогнозам синоптиков в среду, 16 сентября, в Санкт-Петербурге будет облачно, но без дождей, местами появляется солнце. В утренние часы ожидается температура около +8...+9 днем столбики термометров поднимутся до +18.

С четверга, 17 сентября, на Северную столицу на целую неделю обрушатся дожди, а температура начнет опускаться, до +13...+16 градусов.

Между тем в Ленинградской области отмечаются первые ночные заморозки. Отрицательная температура был зафиксирована в нескольких населенных пунктах.
Если верить народным приметам, то нынешняя погода уже предсказывает, какой будет зима. Если в середине сентября стояла тёплая сухая погода несколько дней подряд, ожидается затяжная зима. А если 16 сентября после полудня пойдет дождь, значит жди ненастья на целую неделю.

Ранее Городовой рассказал, какую погоду ждать россиянам в октябре.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью