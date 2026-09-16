Синоптики советуют ловить момент: сегодня Петербург прогреется до +20°, но погода уже меняется

В Северной столице будет тепло вопреки облачности.

В Петербург снова подобрался циклон со стороны Скандинавии. Погода выглядит хмурой, но паниковать не стоит. Тучи не ограничат редкое для наших мест тепло.

Сегодня: без дождей, но в облаках

Сегодня солнце будет прятаться за тучами, но на улице останется очень тепло. В самом Петербурге воздух прогреется до +18…+20°, а в Ленинградской области местами будет и до +21°.

Самое приятное — зонтики сегодня не понадобятся. Дождя в течение дня не обещают. Ветер южный, мягкий, без резких порывов.

Кстати, такая температура для этого периода — приятный бонус. Обычно осень в Северной столице наступает куда быстрее и жестче.

Давление падает: метеочувствительным приготовиться

Атмосферное давление начнет опускаться и составит 755 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.

Если вы остро реагируете на смену погоды, сегодня можете почувствовать сонливость или легкую тяжесть в голове. Обычно такое падение давления — верный признак того, что скоро погода резко поменяется.

В четверг достаем зонты

Уже завтра тепловая сказка немного померкнет. В четверг город накроют дожди — правда, с перерывами, а не сплошной стеной.

Температура чуть опустится:

ночью будет около +13…+15°;

днем термометры покажут +16…+18°.

Совет напоследок: пользуйтесь моментом сегодня. Сухая и теплая погода в Петербурге долго не держится, так что вечер отлично подойдет для пешей прогулки. А вот завтра без зонта из дома лучше не выходить.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге прошла половина первого месяца осени.