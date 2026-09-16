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Без «чет-нечет», но строго по 30 литров: почему в Ленобласти пропал 95-й и когда АЗС вернутся в норму

Опубликовано: 16 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Без «чет-нечет», но строго по 30 литров: почему в Ленобласти пропал 95-й и когда АЗС вернутся в норму
Без «чет-нечет», но строго по 30 литров: почему в Ленобласти пропал 95-й и когда АЗС вернутся в норму
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Губернатор региона Александр Дрозденко обсудил ситуацию с руководством крупных нефтяных компаний.

Водители в Ленинградской области заметили проблемы на заправках. Где-то пропал 95-й бензин, а где-то выстроились огромные очереди. Глава Ленобласти Александр Дрозденко оценил ситуацию на совещании с руководством нефтяных компаний.

Что происходит с бензином прямо сейчас

Картина на АЗС зависит от марки топлива:

  • АИ-92. Ситуация выравнивается. Топливо есть, запасы пополняют.
  • АИ-95. С ним пока тяжелее всего. В продаже он есть, но объемы поставок ниже обычного.
  • Дизель. Тут всё отлично. Солярки хватает, сбоев нет.

Почему возник дефицит и очереди

Главный двигатель кризиса — паника. Водители видят пустые стелы на заправках, пугаются и бегут заправлять полные баки «на всякий случай». В итоге спрос резко растет, и топливо заканчивается еще быстрее.

Вторая причина — закрытие частных АЗС. Около 20% небольших заправок приостановили работу, рассказывает губернатор. Из-за этого весь поток машин хлынул на крупные сетевые станции.

Новые правила: лимит 30 литров и спецмашины без очереди

Чтобы топлива хватило всем, чиновники и нефтяники согласовали временные меры:

  1. Ограничение на заправку. Временно вводится лимит: не больше 30 литров в одни руки за раз. Мера действует до 1 октября.
  2. Спецтранспорт — первыми. Скорые, пожарные, школьные автобусы и аварийные службы заправляют вне очереди.
  3. Никакой бюрократии. Талоны и QR-коды вводить не будут. Идею заправлять машины по чётным и нечётным дням в зависимости от госномера тоже пока отложили.

Когда всё вернется в норму

Ждать осталось немного. Власти и нефтяники рассчитывают полностью закрыть дефицит к началу октября.

К этому времени заводы закончат ремонты, а цистерны доедут до региона. Кроме того, на правительственном уровне уже действуют ограничения на экспорт топлива за границу, чтобы весь бензин оставался внутри страны.

Главный совет водителям сейчас: не поддаваться панике и не закупать топливо впрок. Лимита в 30 литров вполне хватит для повседневных поездок, пока рынок окончательно не успокоится.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на заправках возникают очереди и когда это закончится.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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