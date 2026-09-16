200 г на грядку – и даже бетонная почва будет мягче пухового одеяла, рыхлой и плодородной – навоз теперь в пролете

Как улучшить почву осенью - советы агронома

Каждый садовод мечтает о рыхлой, плодородной земле на своём участке. Но к осени почва истощается, а тяжёлые глинистые грунты особенно нуждаются в разрыхлении и питании. Как сделать землю мягкой, рассказал портал StroyDay и привел мнение опытных агрономов.

Что внести осенью под перекопку

Агроном Елена Николаева, автор канала «60 соток в Сибири», советует внести в почву рапсовый жмых. По 1 стакану на квадратный метр — и почва станет более рыхлой. К тому же, это источник калия и фосфора, необходимого растениям.

Не менее полезна для повышения плодородия зола подсолнечника. Те же 200 гр. на «квадрат» восполнят запасы не только фосфора и калия, но также кальция, магния и серы.

Как улучшить глинистую почву

Тяжёлые почвы требуют более серьёзного подхода. Подойдет зрелый компост. Его нужно рассыпать по участку, не заделывая глубоко в почву.

Хорошо разрыхляют «бетонный» грунт перепревшие древесные опилки. Если в наличии только свежие, вместе с ними вносят доломитовую муку или известь — они нейтрализуют закисление.

Еще один прием опытных садоводов по улучшению почвы - сидераты с глубокими корнями. Едва зелень поднимется до 15 см, её подрезают плоскорезом и заделывают в верхний слой или оставляют как мульчу.

Личный опыт Артёма Петрова

Корреспондент Артём Петров несколько лет назад приобрёл участок с тяжёлой глинистой почвой. Перекапывать её было почти невозможно. Он решил действовать по советам агрономов. Осенью разбросал по грядкам зрелый компост, добавил перепревшие опилки и посеял фацелию. Под ягодные кусты внёс рапсовый жмых и золу подсолнечника.

Весной Артём заметил: земля стала заметно мягче, легче копалась, а влага не застаивалась. Урожай моркови и свёклы в тот год оказался лучше, чем обычно. Артём советует не ждать мгновенного результата: почва меняется не за один сезон. Но если вносить разрыхлители и органику регулярно, через два-три года даже глина станет мягкой, как пух.