Короли верности: 3 породы кошек, которые любят хозяина сильнее, чем Сиба-ину из Хатико

История Хатико стала мировым символом собачьей верности. Однако многие владельцы кошек знают: стереотип о том, что «кошка гуляет сама по себе», давно устарел. Существуют породы, чья

История Хатико стала мировым символом собачьей верности. Однако многие владельцы кошек знают: стереотип о том, что «кошка гуляет сама по себе», давно устарел. Существуют породы, чья привязанность к человеку может быть даже глубже и осознаннее, чем у многих собак. Если вы ищете не просто питомца, а настоящего компаньона, обратите внимание на эту тройку «хвостатых преданных сердец». Об этом пишет "Большая энциклопедия о кошках и собаках".

1. Курильский бобтейл: «Собака» в кошачьем обличье

Эту породу часто называют идеальным выбором для тех, кто хочет кошку с характером верного пса. Курильцы обладают поразительным интеллектом и спокойным нравом. Удивительная черта этой породы — выбор «своего» человека. Выбрав одного хозяина, бобтейл становится его тенью.

Они не будут навязчиво требовать внимания, предпочитая деликатно следовать за вами по пятам, наблюдая за делами из угла комнаты. Курильцы легко обучаются: они с радостью принесут вам тапочки, освоят базовые команды и даже не откажутся от прогулки на поводке, чувствуя себя на улице уверенно и смело.

2. Сибирская кошка: мудрый опекун семьи

Сибиряки — это воплощение достоинства и такта. В доме они часто занимают позицию «главного», становясь своеобразными хранителями домашнего очага. Эта кошка будет заботиться о каждом члене семьи, будь то ребенок или даже собака — сибиряк всегда сохранит авторитет лидера.

Несмотря на глубокую привязанность к людям, сибирские кошки обладают завидной выдержкой. Они не страдают от одиночества, если вы задерживаетесь на работе, и не будут устраивать истерик. Это самодостаточные интеллектуалы, которые дарят свою любовь дозированно, но очень искренне, окружая хозяина теплом и вниманием, когда это действительно нужно.

3. Меконгский бобтейл: грация и преданность

Внешне меконгские бобтейлы напоминают изящных сиамских кошек: те же пронзительные голубые глаза и элегантный окрас. Но за аристократичной внешностью скрывается душа верного друга. Эти кошки обладают уникальной эмпатией — они безошибочно считывают настроение хозяина и всегда знают, когда стоит подойти, чтобы утешить.

Меконгцы обожают активные игры, в которых нужно что-то приносить, и с легкостью поддаются дрессировке. Они совершенно не боятся улицы и быстро привыкают к шлейке, становясь отличными спутниками для прогулок. Если вам нужен питомец, который будет встречать вас у двери и искренне радоваться каждому вашему возвращению, меконгский бобтейл — ваш идеальный кандидат.

