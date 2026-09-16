В российские магазины завезли первые партии королевской ягоды из Турции и Азербайджана — почем продают

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Первые гранаты нового урожая уже в магазинах

С приходом нового сезона на прилавках российских магазинов появляется первая продукция гранатов нового урожая. Эти яркие и полезные фрукты становятся доступнее для покупателей, хотя пока их стоимость остаётся на начальном уровне.

Откуда берутся гранаты?

Гранат относится к сезонным фруктам, и его основной урожай в ключевых странах-поставщиках приходится на осень. В Россию гранаты поставляются из Турции, Азербайджана и Перу. В то время как в Перу сбор урожая происходит в первой половине года, в остальных странах — осенью.

В России также ведётся выращивание граната, преимущественно в Дагестане и Краснодарском крае. Однако из-за климатических условий объёмы отечественного производства невелики, и основная часть гранатов на полках магазинов — импортные. Об этом сообщает автор канала "УРА.РУ" (18+).

Цены и ассортимент

Минимальная стоимость гранатов начинается от 450 рублей за килограмм. На начальном этапе в продаже представлена одна товарная позиция. С увеличением объёма урожая в середине осени ассортимент расширяется, а благодаря росту предложения цены постепенно снижаются.

Гранатовый сок: выбор и цены

Гранатовый сок остаётся востребованной категорией товаров. В магазинах можно найти от пяти до более чем 20 видов сока, в зависимости от формата торговой точки. Минимальная стоимость начинается от 80 рублей за литр.

Более 80% ассортимента представлено продукцией российских производителей, а оставшаяся часть поступает из Армении и Азербайджана.

Совет покупателям

Если вы хотите приобрести качественный гранат по разумной цене, следите за сезонными изменениями. В середине осени предложение значительно расширяется, и цены становятся более доступными. Не забывайте проверять разные магазины для поиска лучших предложений.

Заключение

Гранаты нового урожая постепенно становятся доступнее для российских покупателей. Расширение ассортимента и снижение цен к середине осени делают этот фрукт более привлекательным для широкого круга потребителей.

Личный опыт Анастасии Чуваковой

Анастасия, автор портала «Городовой», отмечает, что с приходом осени на прилавках появляется всё больше гранатов. Она замечает, что цены постепенно снижаются, а выбор сортов становится разнообразнее. Покупательница предпочитает отечественный продукт, но с удовольствием пробует и импортные варианты.

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