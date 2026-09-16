Научилась убирать пни на участке по китайской методике: огромные коряги исчезают без лопаты, даже не вспотев

Убрать пень с участка можно без корчевания — от быстрого выжигания до медленных, но безопасных методов с мочевиной или солью.

Пни после вырубки деревьев — проблема, с которой сталкиваются многие дачники. Корчевать их вручную тяжело, вызывать технику дорого. Но есть несколько способов обойтись своими силами: от быстрых и радикальных до медленных, но безопасных. Выбор зависит от того, где находится пень, какая на участке почва и как скоро нужен результат, пишет автор блога "Двойная Порция Полезных Советов".

Радикальный метод: выжигание с бензином и ксилолом

Самый быстрый способ, который пришёл из Китая:

В пне сверлят широкие отверстия. В трёхлитровой банке смешивают по пол-литра бензина и ксилола. Добавляют немного пенопласта и ждут, пока он растворится. Загустевшую смесь заливают в отверстия, отходят на безопасное расстояние и поджигают — спичкой или через длинный фитиль.

Смесь горит при температуре около 1200 градусов, и от пня остаются угольки за пару часов.

Метод требует осторожности: вокруг пня проливают землю водой, раскладывают песок, держат под рукой огнетушитель. На торфяных почвах поджигать пни категорически нельзя — может начаться подземный пожар. Бензин и ксилол портят плодородный слой, хотя через пару лет он восстанавливается.

Муравьи-помощники

Тем, кто никуда не спешит, помогут муравьи. Их переселяют на пень и подкармливают подгнившими фруктами и овощами, поставив рядом плоскую ёмкость с водой. За два-три года древесина превращается в труху. Потом муравьёв придётся выселять на край участка.

Селитра и мочевина

Проверенный способ: просверлить отверстия, засыпать селитру, увлажнить, накрыть плёнкой и оставить на пару лет. Пень начнёт медленно разлагаться. Вместо селитры иногда используют гербициды или раундап, но они портят почву.

Мочевина — более безопасный вариант. Её заливают в отверстия, увлажняют и плотно укутывают плёнкой, создавая парниковый эффект. Через полгода древесина размякнет настолько, что её легко удалить механически, а через пару лет пень превратится в труху.

Соль

Соль вредит культурным растениям, но почве — меньше, чем химия, и быстрее вымывается дождями. В пне сверлят отверстия, засыпают до 2 кг соли, увлажняют и накрывают плёнкой. Корневая система разрушается примерно за полтора года.

Что учитывать при выборе

Перед выбором способа стоит оценить, с какой древесиной придётся иметь дело. Чем плотнее дерево, тем радикальнее метод. Если пень остался от мощного старого ствола, корни удалить особенно трудно.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды убрала старый пень на участке с помощью мочевины — и осталась довольна результатом. Способ не быстрый, зато безопасный и не требует техники. И совет: если пень стоит на видном месте и убирать его не хочется, попробуйте превратить его в клумбу. Вырежьте сердцевину, заполните землёй и посадите цветы. От регулярного полива древесина будет разрушаться сама — и участок станет только красивее.

Вывод

Способов убрать пень много: от быстрого и рискованного выжигания до медленных, но безопасных — с мочевиной, солью или муравьями. Выбор зависит от того, где находится пень, какая почва на участке и как быстро нужен результат. Главное — не забывать о мерах предосторожности, особенно при работе с огнём.

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