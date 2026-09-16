Как за 40 минут вернуть подушкам свежесть и форму: умные хозяйки давно так делают

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Подушка как новая без стирки: за 2 часа наполнитель свежий, без запаха и бактерий

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Даже 8-летние подушки задышат чистотой: как за 1 стирку вернуть им свежесть и форму

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Холлофайбер в подушках уже не в фаворе: в 2026 выбирают эти 3 наполнителя — спать удобнее, а комков нет

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Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного

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«Пух-перо — это сложно»: почему эксперт не рекомендует покупать подушки и одеяла с натуральными наполнителями

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