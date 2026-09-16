В СССР не было дезодорантов, а подмышки всегда сухие и без запаха даже в +40: чем спасались наши прабабушки - актуально и сегодня

Что делали советские женщины для защиты от пота

Сода начала возвращаться в косметички. Сейчас в магазинах можно найти большое количество антиперспирантов с длинным составом, но женщины все чаще возвращаются к рецепту из СССР. Сода способна стать прекрасной альтернативой дорогим роликам и стикам от пота. Народное средство дает гарантированный результат, который проверен десятилетиями.

Принцип работы соды

Дезодоранты из магазина всего лишь маскируют запах с помощью отдушек, а антиперспиранты содержат соли алюминия, что способствует блокировке потоотделения. У соды другой принцип работы. Она способствует уничтожению бактерий, которые являются источником неприятного запаха. После использования соды пот будет выделяться, но запаха уже не появится. Народное средство не вызывает аллергию, не оставляет следов на одежде.

Как приготовить средство

Добавьте одну столовую ложку соды в стакан слегка теплой воды и хорошо размешайте. Опустите ватный диск в раствор, слегка выжмите его и протрите подмышки. Также допускается применение средства с помощью распылителя. В качестве отдушки можно использовать эфирное масло розмарина, чайного дерева или лаванды.

Важно запомнить

Не используйте для подмышек соду в сухом виде, так как она будет способствовать раздражению кожи. Раствор является полностью безопасным, сообщает progorod33.ru.

Почему сода стала вновь популярной

Можно подумать, что это связано с экономией, но это не так. Сейчас люди все чаще задумываются о своем здоровье, поэтому не все решаются на использование сомнительных дезодорантов. Эффект соды можно сравнить с самыми дорогими средствами. Одной пачки хватает на год, что было спасением для женщин СССР в условиях дефицита.

Вывод

Обычная сода может использоваться не только для готовки или уборки, но и в качестве средства от пота. Раствор является эффективным и безопасным. Он не вызывает раздражения, полностью уничтожает бактерии, которые приводили к появлению запаха.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как смягчить пятки с помощью глицерина.